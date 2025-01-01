Спектакль - лауреат «Золотой маски» по пьеса Карло Гоцци

«Ворон» — постановка, ставшая лауреатом нескольких престижных театральных премий. Спектакль был удостоен Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучшая роль второго плана» (Народный артист России Виктор Смирнов — Норандо) и Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в 2015-2016 годах. Николай Рощин, режиссёр спектакля, получил признание за «Работу художника», а Елена Немзер была отмечена за «Женскую роль второго плана».

Театр Гоцци в интерпретации Рощина

Этот спектакль — не первое обращение Николая Рощина к творчеству Карло Гоцци. В 2011 году Рощин поставил «Ворона» на сцене театра «А.Р.Т.О.», отошедши от традиционной праздничной стилистики театра комедии дель арте. Рощин продолжает исследовать абсурдистскую природу пьес Гоцци, подчеркивая схематичность и многогранность их драматургии. Режиссёр отказался от карнавальности и импровизации, сосредоточив внимание на чистоте театра, которая не зависит от политической, социально актуальной или идеологической повестки. В этом контексте «Ворон» представляет собой трансформацию абсурдистского театра, облечённого в жёсткую сюжетную канву, наполненную фантастическими событиями и сильнейшими страстями.

Драма Карло Гоцци

Драмы Гоцци изначально были созданы как противовес пьесам Гольдони, которые имели ярко выраженную социальную направленность. Гоцци же стремился к созданию «чистого театра», который уходил от поверхностных жизненных мотивов и оставался вне времени. Это стремление к «чистоте» театральной правды и её художественного содержания близко и самому Рощину. Спектакль «Ворон» воплощает эту философию, предлагая зрителям уникальный театральный опыт, полный глубины и многозначности.

«Ворон» — это не просто спектакль, а глубоко продуманное произведение, которое заставляет задуматься о природе театра, о страстях и фантазиях, скрытых в сердце каждого человека.