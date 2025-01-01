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Друг мой
Киноафиша Друг мой

Спектакль Друг мой

16+
Продолжительность 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Эмоциональный спектакль о дружбе

Спектакль «Друг мой» — это глубокий, честный и эмоциональный разговор о человеческой природе и дружбе. Пьеса белорусского драматурга Константина Стешика предлагает зрителям погружение в тонкие нюансы человеческих взаимоотношений. В каждом произведении Стешика человек предстает перед нами не только во всей своей сложности и уязвимости, но и как личность с большой буквы.

Жанр спектакля — «сокровенный разговор» — подчеркивает, что самые важные темы жизни часто рождаются в моменты тишины, наедине с собой или с самым близким другом. Именно в таких моментах всплывают искренние, иногда болезненные мысли, которые мы боимся признать вслух.

Сюжет

Два закадычных приятеля, у которых, кажется, кроме друг друга никого нет, ночью выходят на улицу, чтобы «стрельнуть сигаретку». Простой, казалось бы, момент — абсолютно банальный и бессмысленный. Но в этой, на первый взгляд, незначительной ночной прогулке кроется что-то гораздо большее.

Между скукой и обыденностью внезапно возникает диалог, который раскрывает глубины их внутреннего мира. Темы, которые они обсуждают, касаются не только личных переживаний, но и вечных вопросов жизни, дружбы и одиночества. Неожиданные повороты превращают скучное и привычное в острое и трогающее.

Атмосфера и исполнение

Олег Рязанцев в главной роли блестяще передает тонкую грань между рутиной и внутренним бурлением чувств. Режиссёр Семён Серзин и художник Татьяна Артамонова создают камерную, почти интимную атмосферу, которая погружает зрителя в сокровенный мир героев.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Друг мой» — это не только история о дружбе. Это разговор о том, как часто за обыденными ситуациями скрываются важные вопросы, которые мы не решаемся обсудить. Искренний, трогательный и местами болезненный, он никого не оставит равнодушным.

Зрителей ждет история, которая заставит задуматься о собственной жизни и дружбе, о том, что мы редко видим на поверхности, но всегда чувствуем внутри.

Режиссер
Семен Серзин
В ролях
Олег Рязанцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
20:00 от 1000 ₽

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