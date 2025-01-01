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Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами
Киноафиша Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами

Спектакль Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами

Постановка
Эрмитажный театр 6+
Режиссер Василий Вайнонен
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет по сказке Гофмана с видеоэффектами

Приглашаем вас на фантастический балет по сказке Э. Т. А. Гофмана — «Щелкунчик». Этот спектакль сочетает в себе классическую хореографию и современные видеоэффекты, создавая уникальную атмосферу волшебства.

Музыка и хореография

В основе балета лежит музыка Петра Ильича Чайковского, а либретто написано Мариусом Петипа. Хореография — работа Василия Вайнонена. Исполняет спектакль труппа «Санкт-Петербургский Балет» под сопровождение симфонического оркестра Olympic Symphony Orchestra. Дирижерами выступят Александр Голиков и Дмитрий Ноздрачев.

Современные технологии

Цифровые декорации от арт-студии «Ветер» и талантливые художники Дарья Котюх и Татьяна Васильева создадут визуальные эффекты, которые украсит стены Эрмитажного театра. Видеорежиссеры Станислав Степанов и Дмитрий Ермолин добавят анимированные проекции, которые прекрасно дополнят классические декорации и костюмы.

Погружение в рождественскую сказку

Фантастическая музыка Чайковского и мастерство артистов балета погружают зрителей в рождественскую историю и заставляют поверить в чудеса.

Спектакль перенесет вас из летней жары в зимнюю сказку, где вы сможете насладиться историей Маши и Щелкунчика в интерьере императорского театра.

Сюжет

В доме Штальбаумов собираются гости на Рождество. В этот вечер Дроссельмейер готовит для детей чудесные рождественские подарки, включая заводных кукол и странную куклу для раскалывания орехов — Щелкунчика.

Ночью, во сне, Щелкунчик оживает и предстает перед Мари. Ему предстоит сразиться с Мышиным Королем и отправиться с ней в сказочное путешествие, в конце которого он превращается в прекрасного принца. Вместе они кружатся в завораживающем танце, который запомнится навсегда.

Не упустите возможность окунуться в это волшебное приключение!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15:00 от 3500 ₽

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