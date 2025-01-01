Спектакль Тоска

Опера «Тоска» Пуччини : мрачная мелодрама на фоне истории

О «Тоске» Джакомо Пуччини мечтал одиннадцать лет – с тех пор, как познакомился с одноименной пьесой Викторьена Сарду. Этот французский драматург, ныне забытый, на протяжении своей жизни был символом плодовитости и популярности. Именно композиторы, такие как Пуччини, увлекались его творениями.

Мечта Пуччини сбылась 14 января 1900 года, когда в театре Костанци (ныне Римская опера) состоялась премьера мрачнейшей из мелодрам всех времен. В «Тоске» три главных героя, и все трое погибают. Это наивысший показатель летальности среди десяти опер Пуччини, известного своей жестокостью к персонажам.

Сюжет и исторический контекст

Несмотря на мрачность, замысел «Тоски» весьма изящен. Действие происходит 17 июня 1800 года и охватывает лишь двадцать четыре часа, привязываясь к реальному историческому событию – битве при Маренго, где Наполеон разбил австрийцев. Такой временной отрезок придает произведению трагедийный оттенок.

Рим как один из героев

Рим стал не просто фоном, а одним из героев «Тоски». В первом действии зрители посетят церковь Сант-Андреа-делла-Валле, во втором – дворец Фарнезе, а в третьем – замок Святого Ангела. Эти достопримечательности усиливают атмосферу Вечного города.

Ключевая мизансцена

На премьерной афише изображена Тоска над телом Скарпиа, что идеально согласуется с замыслом Пуччини. В своей пятой опере композитор мудро соединил мелодическое вдохновение с экономией средств, а либретто, созданное Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза, избавлено от лишних деталей. Все события взаимосвязаны, и каждое действие логично завершает предыдущее.

Современная интерпретация

Спектакль, поставленный Полом Карраном и Полом Эдвардсом, переносит действие в 1930-е годы, что добавляет новые оттенки к классической истории. Это обновление позволяет зрителям увидеть знакомую историю с другой стороны.

