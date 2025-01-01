Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь, театр, Чехов
Киноафиша Любовь, театр, Чехов

Спектакль Любовь, театр, Чехов

12+
Режиссер Тамара Исаева
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказам Чехова

Спектакль «Любовь, театр, Чехов» представляет собой увлекательную постановку, объединяющую несколько рассказов Антона Чехова в единый, захватывающий сюжет. Эта история погружает зрителей в мир театра, показывая столкновение театральных реальностей и человеческих чувств.

Театральные страсти и любовные треугольники

Основные события происходят как на сцене, так и за её кулисами, где сталкиваются любовные треугольники и романтические отношения молодых актеров, а также театральные персонажи, в которых живет их собственная драма. На фоне репетиций и творческих поисков, яркие персонажи, такие как эксцентричная гламурная дама-драматург и замученный финансовыми трудностями директор театра, добавляют комический элемент и создают живую атмосферу.

Юмор и философия

Смело и остроумно, спектакль погружает зрителей в театральный мир, наполненный юмором, но и не забывает поднимать важные вопросы человеческих отношений, любви и самоопределения. Он соединяет легкость комедийных сцен с философской глубиной, заставляя задуматься о смысле жизни, любви и искусства.

Почему стоит посмотреть

«Любовь, театр, Чехов» — это не только развлечение, но и глубокая рефлексия, позволяющая взглянуть на вечные темы театра и человеческой природы с новой, неожиданной стороны. Восхитительное сочетание комедийных моментов и серьёзных размышлений оставляет зрителей с яркими впечатлениями и мощными эмоциями.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Остров Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 26–28
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Синяя птица
6+
Детский Музыка
Синяя птица
4 октября в 11:00 Дом молодежи Василеостровского района
от 1000 ₽
Судный день
16+
Иммерсивный
Судный день
28 сентября в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4000 ₽
Вий
16+
Драма
Вий
8 октября в 19:00 Большой театр кукол
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше