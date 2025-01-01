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Без вины виноватые
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Киноафиша Без вины виноватые

Спектакль Без вины виноватые

Постановка
Губернский театр 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мелодрама из актерской жизни по пьесе А. Н. Островского

В провинциальный город с гастролями приезжает знаменитая актриса Елена Кручинина, которая много лет назад пережила здесь болезненное предательство возлюбленного, потерю сына и едва не погибла от болезни и тоски. Ее возвращение становится настоящей сенсацией для местных артистов, которых звезда всколыхнула, как буря. Они воспринимают её приезд с ревностью и завистью, готовые принять или отвергнуть её успех. Но для Кручининой это обычные гастроли, не более того.

Театр как место судьбы
Однако театр — это не просто место для репетиций и спектаклей. Это пространство, где, несмотря на заранее прописанные роли и выученные тексты, в любую минуту «все может пойти не так». Здесь не предсказуемо всё, и каждое действие может изменить ход событий. В мире театра судьбы переплетаются, и один неверный шаг может привести к неожиданным последствиям.

Островский и его мир
Александр Николаевич Островский, великий драматург, ставший основоположником русского национального театра, — это ключевая фигура, вокруг которой сосредоточены судьбы героев. Малый театр, который так любил Островского, называл его «нашим боженькой», и было за что. Он создавал миры, населенные самыми разнообразными персонажами: умными и глупыми, нежными и грубыми, счастливыми и страдающими. Эти персонажи — не просто типы, но живые люди, с внутренними конфликтами, желаниями и страданиями. Островский знал, как в театре, так и в жизни, каждому человеку выпадает своя судьба.

Пьеса «Без вины виноватые»
Одна из центральных пьес Островского — «Без вины виноватые» — становится ярким примером того, как в театре раскрываются законы судьбы. Это произведение исследует человеческие трагедии, переплетение любви, страха и вины. В нём судьба каждого героя решается не по их вине, а в силу сложных обстоятельств, порой нелепых и случайных. Но в мире Островского это не случайности — это закономерности, которые зритель воспринимает как неизбежное.

 

Режиссер
Вероника Вигг
В ролях
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Елена Киркова
Дмитрий Воркунов
Евгений Гомоной
Алексей Веретин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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