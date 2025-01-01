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Дама с камелиями
Билеты от 1800₽
Киноафиша Дама с камелиями

Спектакль Дама с камелиями

Постановка
Театр на Трубной 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Тишина и уединение под маской светской жизни

Может ли быть, что те, кто окружен вниманием, беспрерывно ведет светские беседы, ведет праздный образ жизни и получает комплименты, на самом деле нуждаются в тишине, уединении и хотят быть просто любимыми? Эта противоречивость заложена в главной героине романа Александра Дюма (сына) — Дама с камелиями.

Маргарита: между внешним блеском и внутренней пустотой
Маргарита, главная героиня, любит камелии, потому что они без запаха, виноград в сахаре, потому что он без вкуса, и богатых мужчин, потому что они без сердца. Но за этим стремлением убежать от чувств скрывается хрупкая душа, жаждущая истинной любви. Её жизнь, построенная на внешней гармонии и роскоши, скрывает глубокие внутренние переживания.

Новая надежда на любовь
Случайная встреча с человеком, способным понять и полюбить её настоящую сущность, даёт Маргарите надежду на иную жизнь. Сможет ли она принять свой внутренний мир и позволить себе быть настоящей?

Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Александр Овчинников
Александр Овчинников
Кирилл Снегирев
Кирилл Снегирев
Олег Царев
Александр Галибин
Александр Галибин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
12 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
19 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
4 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
18 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями

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