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Волк и Лиса
Киноафиша Волк и Лиса

Спектакль Волк и Лиса

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Режиссер Альфия Абдулина
Возраст 0+

О спектакле

Сказка для самых маленьких

Всем известна история о хитрой лисе и злом волке. Но что, если волк не такой уж и злой? В нашем спектакле классический сюжет обретает новое звучание.

Сюжет

На сцене развернется история о добром волке, хитрой лисе и мудрой вороне — обитателях зимнего леса. Зима — трудное время для всех животных, и каждый из них ищет себе пропитание. Лиса использует обман и хитрость, чтобы стащить рыбу, но ей этого недостаточно.

Тем временем, волк, несмотря на голод, решает спасти птичку от холода. Однако лиса не дремлет: она обманывает не только его, но и деда с бабкой.

Мудрость вороны

Только мудрая ворона понимает, что с лисой лучше не шутить. «Доверяй, но проверяй» — этот урок станет ключевым в спектакле.

Заключение

«Волк и Лиса» — это не просто развлекательная история, но и поучительная притча о доверии и хитрости. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, как развиваются события в зимнем лесу!

Фотографии

Волк и Лиса Волк и Лиса Волк и Лиса Волк и Лиса Волк и Лиса
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