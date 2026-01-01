Спектакль Последний пылкий влюбленный

Романтическая комедия в Выборгском Дворце культуры

В этом талантливом спектакле рассказывается история Барни Кэшмена, владельца рыбного ресторана, который уже под пятьдесят. За его плечами более двадцати лет совместной жизни с женой, трое детей и успешный бизнес. Барни никогда не изменял, не дрался и не впадал в алкогольные зависимости. Он всегда выбирал респектабельный стиль — его гардероб состоит исключительно из синих костюмов.

Но однажды, размышляя о своей жизни, он приходит к выводу, что ее яркость оставляет желать лучшего. В его воспоминаниях нет захватывающих историй, нет ярких впечатлений. Этот момент приводит его к неожиданному решению, о котором он раньше не мог и мечтать.

Барни начинает задумываться: а возможно ли испытать что-то совершенно новое? Мечта об одном-единственном дне запретной страсти толкает его на рискованный шаг — он назначает свидание незнакомой женщине. Эта история о тайных желаниях и спонтанных решениях никого не оставит равнодушным.

Спектакль будет интересен всем, кто любит острые сюжеты и размышления о том, что значит быть счастливым. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку!