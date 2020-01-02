Спектакль Тартюф

«Тартюф» — это не просто знаменитая комедия Жана-Батиста Мольера, но и одна из самых скандальных пьес в истории театра. Она была запрещена при жизни автора трижды, и только указом короля Франции возвращалась на сцену. Интригует вопрос: какие силы были столь могущественны, что даже королевский указ не был им указом?
Спектакль, который вы увидите в Театре «Дом Актера» Санкт-Петербургского отделения СТД РФ, представляет собой гремучую смесь сатиры и веселой комедии. Это классическое произведение соединило в себе высокие и низкие страсти, легкую эротическую составляющую 17 века и извечный конфликт отцов и детей, завершающийся неожиданные финалом. Когда персонажи плачут, зрители смеются и... задумываются. В духе Н. В. Гоголя: «Над кем смеёмся, господа?»
Спектакль понравится любителям остроумных комедий и классической драматургии. Не упустите возможность насладиться мастерством актеров и остроумием автора!