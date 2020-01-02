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Тартюф
Киноафиша Тартюф

Спектакль Тартюф

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Тартюф: Обострение страстей на сцене Дома актера в Санкт-Петербурге

«Тартюф» — это не просто знаменитая комедия Жана-Батиста Мольера, но и одна из самых скандальных пьес в истории театра. Она была запрещена при жизни автора трижды, и только указом короля Франции возвращалась на сцену. Интригует вопрос: какие силы были столь могущественны, что даже королевский указ не был им указом?

Спектакль, который вы увидите в Театре «Дом Актера» Санкт-Петербургского отделения СТД РФ, представляет собой гремучую смесь сатиры и веселой комедии. Это классическое произведение соединило в себе высокие и низкие страсти, легкую эротическую составляющую 17 века и извечный конфликт отцов и детей, завершающийся неожиданные финалом. Когда персонажи плачут, зрители смеются и... задумываются. В духе Н. В. Гоголя: «Над кем смеёмся, господа?»

В ролях

  • Госпожа Пернель — Полина Мотовилова
  • Оргон — Егор Мороз
  • Эльмира — Полина Грызун / Екатерина Соколова
  • Дамис — Константин Румянцев / Тимофей Щагин
  • Мариана — Яна Тишкевич / Дария Гумарова
  • Валер — Данил Елюков
  • Клеант — Александр Дехтярёв / Дмитрий Рыбкин
  • Тартюф — Даниил Худоногов
  • Дорина — Мария Абашина / Маргарита Пекарева
  • Флипота, Господин Лояль — Варвара Турнау

Спектакль понравится любителям остроумных комедий и классической драматургии. Не упустите возможность насладиться мастерством актеров и остроумием автора!

В ролях
Полина Мотовилова
Егор Мороз
Полина Грызун
Константин Румянцев
Тимофей Щагин

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
13 сентября воскресенье
18:00
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
20 сентября воскресенье
18:00
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от 500 ₽
10 октября суббота
19:00
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
31 октября суббота
19:00
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
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