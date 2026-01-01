Спектакль Лир во время чумы

Спектакль «Костюмер» по мотивам пьесы Рональда Харвуда

В филиале театра Пушкина состоится захватывающий спектакль по мотивам пьесы Рональда Харвуда «Костюмер». Действие разворачивается в разгар Второй мировой войны и погружает зрителей в мир театра, где каждое мгновение может стать судьбоносным.

Сюжет

История повествует о руководителе и ведущем актёре английской труппы, сэре Джоне, который оказывается в больнице. Вечерний спектакль под угрозой срыва, когда преданный костюмер Норман, служащий артисту на протяжении нескольких десятилетий, полагает, что сэр Джон сможет выйти на сцену и исполнить роль короля Лира. Пока зрители собираются в фойе театра, за кулисами разворачивается драма о долге и преодолении, любви и ненависти, эгоизме и великодушии.

Команда спектакля

Режиссером постановки выступил Сергей Щедрин, а художником-постановщиком стал Михаил Гербер. За световое оформление отвечает Пётр Донцов.

Актерский состав

Сэр Джон — Борис Дьяченко

Норман — Александр Анисимов

Миледи — Эльмира Мирэль

Мэдж — Наталья Рева-Рядинская

Айрин — Вероника Сафонова

Оксенби — Николай Кисличенко

Торнтон — Алексей Рахманов

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной и эмоционально насыщенной истории на сцене театра!