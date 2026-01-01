Оповещения от Киноафиши
Лир во время чумы
Билеты от 700₽
Киноафиша Лир во время чумы

Спектакль Лир во время чумы

Постановка
Театр им. Пушкина 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О спектакле

Спектакль «Костюмер» по мотивам пьесы Рональда Харвуда

В филиале театра Пушкина состоится захватывающий спектакль по мотивам пьесы Рональда Харвуда «Костюмер». Действие разворачивается в разгар Второй мировой войны и погружает зрителей в мир театра, где каждое мгновение может стать судьбоносным.

Сюжет

История повествует о руководителе и ведущем актёре английской труппы, сэре Джоне, который оказывается в больнице. Вечерний спектакль под угрозой срыва, когда преданный костюмер Норман, служащий артисту на протяжении нескольких десятилетий, полагает, что сэр Джон сможет выйти на сцену и исполнить роль короля Лира. Пока зрители собираются в фойе театра, за кулисами разворачивается драма о долге и преодолении, любви и ненависти, эгоизме и великодушии.

Команда спектакля

Режиссером постановки выступил Сергей Щедрин, а художником-постановщиком стал Михаил Гербер. За световое оформление отвечает Пётр Донцов.

Актерский состав

  • Сэр Джон — Борис Дьяченко
  • Норман — Александр Анисимов
  • Миледи — Эльмира Мирэль
  • Мэдж — Наталья Рева-Рядинская
  • Айрин — Вероника Сафонова
  • Оксенби — Николай Кисличенко
  • Торнтон — Алексей Рахманов

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной и эмоционально насыщенной истории на сцене театра!

Режиссер
Сергей Щедрин
В ролях
Борис Дьяченко
Александр Анисимов
Эльмира Мирэль
Наталья Рева-Рядинская
Вероника Сафонова

Купить билет на спектакль Лир во время чумы

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
21 марта суббота
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 1500 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 700 ₽
23 апреля четверг
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 1000 ₽
16 мая суббота
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 700 ₽
17 мая воскресенье
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 700 ₽

Фотографии

Лир во время чумы Лир во время чумы Лир во время чумы Лир во время чумы Лир во время чумы

