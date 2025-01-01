Спектакль Владимир Маяковский. Я — Бог!

Премьера моноспектакля о Владимира Маяковском в Музыкальной квартире на Тверской

Поэзия Владимира Маяковского вызывает у многих людей совершенно противоположные чувства — от категорического отрицания до искреннего восхищения. Почему так происходит? Поэт Юрий Карабчиевский выразил это очень точно: «Что ни скажешь о Маяковском, как ни оценишь: возвеличишь, низвергнешь, поместишь в середину — ощущение, что ломишься в открытую дверь, а вломившись, хватаешь руками воздух. Бесконечно размноженный, он всюду с нами, тот или иной — у всех на слуху. Но любая попытка сказать и назвать — кончается крахом, потому что всегда остается чувство, что упущено главное…»

По мнению Сергея Есенина, высоко ценившего творчество Маяковского, «Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, и многие о него споткнутся…» Эти слова оказались пророческими. Стихи Маяковского, переполненные мощным жизнелюбием, действительно опередили свое время.

Уникальный поэтический моноспектакль

Театр «Академия слова» представляет премьеру уникального поэтического моноспектакля, который расскажет о двойственности как жизненной, так и творческой судьбы поэта, раздираемого духом противоречий. Это представление подарит зрителям возможность глубже понять внутренний мир Маяковского и его влияние на современную литературу.

Не упустите возможность

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии великого мастера! Ждем вас на премьере, чтобы вместе открыть для себя многогранность и глубину творческого наследия Владимира Маяковского.