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Тремя этажами выше
Билеты от 1500₽
Киноафиша Тремя этажами выше

Спектакль Тремя этажами выше

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Злободневная история трёх подруг и одной традиции

Этот спектакль рассказывает о дружбе трех женщин, которые встречаются, чтобы поддержать одну традицию и провести день, наполненный иронией и сарказмом. В их беседах сплетаются обсуждения прошлого и настоящего, общие темы переплетаются с личными драмами и болями. Спектакль наполнен игрой в абсурд и стремлением уйти от условностей, но за масками юмора и общими воспоминаниями скрываются индивидуальные переживания.

Палитра эмоций: смех сквозь слезы

Постановка искусно соединяет комическое и трагическое, героини спорят, плачут, смеются и поют, обсуждая свою жизнь и призвание. Каждый зритель сможет ощутить мощную энергетику и глубину актерской игры, а диалоги пробуждают чувство сопереживания, будто бы сами героини сидят перед вами, открыто делясь своими историями. И, несмотря на все конфликты и поиски, они напоминают о главной истине — предназначении любить и жить полной жизнью.

Женская исповедь на сцене

«Женские голоса» — это постановка, которая смело открывает внутренний мир героинь и показывает, как даже в самых непростых ситуациях женщины находят силу и мудрость двигаться дальше. Искренние реплики и подлинные эмоции держат внимание с первой до последней минуты.

Режиссер
Родион Овчинников
В ролях
Марина Ильина
Лиана Ермакова
Елена Ташаева
Наталья Карпунина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
2 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
5 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
18 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Тремя этажами выше Тремя этажами выше Тремя этажами выше Тремя этажами выше Тремя этажами выше Тремя этажами выше Тремя этажами выше Тремя этажами выше Тремя этажами выше

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