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Кабаре
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Спектакль Кабаре

Российская версия легендарного мюзикла 18+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 18+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

«Кабаре» — легендарный мюзикл на сцене

«Кабаре» — это не просто мюзикл, это целый мир, полный ярких красок, удивительного вокала и захватывающего сюжета. Постановка, покорившая Бродвей в 1966 году, возвращается на сцену, чтобы вновь заставить зрителей задуматься о жизни по ту сторону кулис.

О чем спектакль?

Действие разворачивается в Берлине 1930-х годов на фоне взлета фашизма. В центре сюжета — судьба молодой певицы Салли Боулз. Она выступает в кабаре, где веселье и роскошь контрастируют с суровой действительностью за пределами заведения. Любовные интриги Салли, мечты о лучшей жизни и выбор, перед которым она оказывается, — сохранить достоинство или пойти на компромиссы ради успеха — формируют эмоциональную и сложную линию повествования.

Звезды на сцене

Роль Салли Боулз исполняет Анастасия Стоцкая, чьи вокальные и актерские способности обещают сделать этот образ незабываемым. Ее игра — это не просто перформанс, а настоящая глубина и страсть, которые заставляют зрителей проникнуться судьбой героини.

Наследие мюзикла

Мюзикл «Кабаре» известен не только своими театральными постановками, но и благодаря одноименному фильму Боба Фосса с Лайзой Миннелли, который стал одной из самых значимых картин в истории кино. В нем до сих пор актуальны темы личных выборов и социальных конфликтов.

Почему стоит посмотреть?

«Кабаре» — это возможность погрузиться в атмосферу Берлина 30-х годов, увидеть борьбу за мечты, любовь и жизнь под музыку Джона Кандера и тексты Фреда Эбба. Этот мюзикл остается актуальным и в наши дни, заставляя задуматься о вечных вопросах, а также о том, как искусство отражает эпоху.

Не упустите шанс стать частью этого культового спектакля!

Режиссер
Наталья Громушкина
В ролях
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая
Сергей Шустицкий
Елена Чарквиани
Сергей Ли

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
15:00 от 1400 ₽ 19:30 от 1400 ₽
1 ноября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:30 от 1400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 9 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1500 ₽
Воронеж, 11 декабря
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1800 ₽
Ростов-на-Дону, 17 февраля
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 14 марта
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1200 ₽

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