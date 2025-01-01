Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Владимир Кузьмин
Билеты от 3000₽
Киноафиша Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин

Рок-романтика для тех, кто постарше 18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Легенда русской музыки

Владимир Кузьмин — мультиинструменталист, вокалист, поэт и композитор, чьи композиции стали частью музыкальной культуры целого поколения. Его песни знает каждый российский меломан, а сама музыка — это его жизнь и его судьба.

Начало творчества и карьера
Свою первую песню Владимир написал в 6 лет, и с тех пор музыка стала его верным спутником. На его счету 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», которая в 1983 году была признана лучшей в СССР, обойдя такие группы, как «Аквариум» и «Машина времени».

Уникальный стиль и популярность
Творчество Владимира Кузьмина — это удивительные эксперименты, искренность и романтика 90-х. Его музыка стала важным мостом между прошлым и настоящим, а песни, такие как «Я не забуду тебя никогда», «5 минут от твоего дома» и «Сказка в моей жизни», стали настоящими хитами, которые по сей день находят отклик в сердцах слушателей.

Золотые хиты и неизменная актуальность
Каждая композиция Владимира Кузьмина несёт в себе глубинный смысл и живую душу. Его голос и музыка навсегда останутся частью истории русской рок и поп музыки, оставаясь актуальными и любимыми многими поколениями.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 5500 ₽
29 июля
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 5500 ₽
27 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
28 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
4 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
10 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
13 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
27 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
3 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
4 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
8 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
9 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 3000 ₽
4 ноября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
19:00 от 3000 ₽
3 января
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
16:00 от 3000 ₽ 20:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
30 августа в 20:00 Мзиани
от 1390 ₽
Лекция «Чехов. Об интеллигенте с чудинкой»
12+
Лекция «Чехов. Об интеллигенте с чудинкой»
2 октября в 19:00 КЦ «Хитровка»
от 800 ₽
Sunday Jazz Manouche Brunch
16+
Джаз
Sunday Jazz Manouche Brunch
10 августа в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше