Standup Никита Шевчук. Фантазер
Билеты от 2000₽
Standup Никита Шевчук. Фантазер

Standup Никита Шевчук. Фантазер

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новая программа Никиты Шевчука «Фантазер»

Непредсказуемый и остроумный Никита Шевчук представляет свою новую программу «Фантазер». Этот талантливый комик открывает двери в мир своих самых смелых фантазий и тонких наблюдений. Его уникальный стиль делает обыденное смешным и неожиданным.

Смех, которого нет в интернете

В программе «Фантазер» звучат шутки, которые вы не найдете в интернете. Это оригинальные и свежие идеи, которые впечатлят даже самых искушенных зрителей. Никита мастерски сочетает юмор с глубокими размышлениями о жизни, что делает его выступления не только забавными, но и дельными.

Эмоции и настоящая атмосфера

Каждое выступление Никиты — это не просто комедия, а целое событие, полное эмоций и искренности. В программе он поднимает темы, которые волнуют каждого из нас, заставляя смеяться и задумываться одновременно. Вы точно не захотите пропустить этот уникальный опыт!

Приходите на спектакль и погрузитесь в атмосферу творчества и юмора, которую создаёт Никита Шевчук в своей новой программе «Фантазер».

Купить билет на концерт Standup Никита Шевчук. Фантазер

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
11 октября суббота
18:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
20:30
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
25 октября суббота
18:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
20:30
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
8 ноября суббота
18:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
20:30
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
22 ноября суббота
18:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
20:30
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
6 декабря суббота
18:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
20:30
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
В других городах
Февраль
Март
13 февраля пятница
19:30
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 1400 ₽
4 марта среда
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1800 ₽
24 марта вторник
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1500 ₽
25 марта среда
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 1900 ₽

