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Stand Up Лучшие
Билеты от 850₽
Киноафиша Stand Up Лучшие

Stand Up Лучшие

18+
Возраст 18+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Stand Up Лучшие: Фирменное стендап шоу нашего бара

Приглашаем вас на Stand Up Лучшие — уникальное стендап шоу, где самые медийные комики проверяют свои новые шутки в прямом эфире! На этом мероприятии вы первыми услышите шутки, которые затем попадут на ТВ и YouTube.

Разнообразие формата

Каждая среда предлагает новый состав комиков. Чтобы быть в курсе, ознакомьтесь с расписанием на сайте организатора. Это отличная возможность увидеть, как меняется юмор и стиль выступлений от шоу к шоу.

Важная информация для зрителей

  • Время сбора гостей: 30 минут до начала программы.
  • Алкоголь: Посетители в состоянии алкогольного опьянения на мероприятие не допускаются.
  • Места: Входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала разместят вас в порядке очереди.
  • Скидки: Если вам достались места за барной стойкой, вам предоставляется 15% скидка на напитки.

Советы для компании

Если вы планируете посетить шоу с большой компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. В случае, если ваши билеты оформлены на разные имена, пожалуйста, сообщите об этом заранее, чтобы вас разместили вместе за одним столом.

Связь с организаторами

Телефон для связи можно найти в наших социальных сетях. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь с организацией вашего вечера!

Не упустите шанс стать частью увлекательного стендап шоу и насладиться атмосферой юмора и веселья!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
20:00 от 850 ₽
30 июля
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
20:00 от 850 ₽

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