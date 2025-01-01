Stand Up Лучшие: Фирменное стендап шоу нашего бара

Приглашаем вас на Stand Up Лучшие — уникальное стендап шоу, где самые медийные комики проверяют свои новые шутки в прямом эфире! На этом мероприятии вы первыми услышите шутки, которые затем попадут на ТВ и YouTube.

Разнообразие формата

Каждая среда предлагает новый состав комиков. Чтобы быть в курсе, ознакомьтесь с расписанием на сайте организатора. Это отличная возможность увидеть, как меняется юмор и стиль выступлений от шоу к шоу.

Важная информация для зрителей

Время сбора гостей: 30 минут до начала программы.

30 минут до начала программы. Алкоголь: Посетители в состоянии алкогольного опьянения на мероприятие не допускаются.

Посетители в состоянии алкогольного опьянения на мероприятие не допускаются. Места: Входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала разместят вас в порядке очереди.

Входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала разместят вас в порядке очереди. Скидки: Если вам достались места за барной стойкой, вам предоставляется 15% скидка на напитки.

Советы для компании

Если вы планируете посетить шоу с большой компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. В случае, если ваши билеты оформлены на разные имена, пожалуйста, сообщите об этом заранее, чтобы вас разместили вместе за одним столом.

Связь с организаторами

Телефон для связи можно найти в наших социальных сетях. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь с организацией вашего вечера!

Не упустите шанс стать частью увлекательного стендап шоу и насладиться атмосферой юмора и веселья!