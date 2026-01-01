Оповещения от Киноафиши
Леди Макбет Мценского уезда
Киноафиша Леди Макбет Мценского уезда

Спектакль Леди Макбет Мценского уезда

18+
Режиссер Владимир Золотарь
Возраст 18+

О спектакле

Современная интерпретация повести Николая Лескова

Современная интерпретация повести Николая Лескова захватывает внимание зрителей своей сюжетной канвой и глубоким психологизмом. Режиссёр предлагает уникальный взгляд на историю Катерины Измайловой, исследуя ее внутренний мир, полон страсти и одиночества.

Драматическая трансформация героини

Спектакль акцентирует внимание на внутренней борьбе главной героини и её стремлении вырваться из оков безысходности. Это исследование превращения женщины из благополучной семьи в серийную убийцу становится центром повествования. Вы сможете увидеть, как непреодолимое желание изменить свою жизнь толкает её на страшный шаг.

Кинематографичная версия классики

Эта постановка представляет собой вольную и кинематографичную версию классической истории, которая сохраняет все основные элементы сюжета Лескова, но при этом добавляет современные нюансы и интерпретации. Зрители смогут поразмышлять о том, как социальные обстоятельства и внутренние конфликты влияют на выбор персонажа.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который заставит вас задуматься о сущности человеческой природы и моральных границах!

Купить билет на спектакль Леди Макбет Мценского уезда

Помощь с билетами
В других городах
Март
1 марта воскресенье
19:00
Центр театрального мастерства Нижний Новгород, Варварская, 32, 2 этаж
от 1200 ₽
19 марта четверг
19:00
Центр театрального мастерства Нижний Новгород, Варварская, 32, 2 этаж
от 1200 ₽
20 марта пятница
19:00
Центр театрального мастерства Нижний Новгород, Варварская, 32, 2 этаж
от 1200 ₽

