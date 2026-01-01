Спектакль Дикая собака динго, или Повесть о первой любви

Мюзикл о первой любви в камерном театре

В Нижегородском камерном музыкальном театре им. В. Т. Степанова (ДК Сормово) представят мюзикл «Дикая собака Динго». Это произведение рассказывает о первой любви, о щемящем и нежном чувстве, которое наполняет сердце юной героини Тани Сабанеевой.

Таня, её мама, друг Филька и одноклассники живут в небольшом дальневосточном городке. Непростая встреча с отцом, а также новые, не всегда комфортные отношения с его новой семьёй, становятся настоящими испытаниями для её чувств. Мюзикл поднимает важные темы о любви и семье, а также о том, как трудно быть молодым в нашем мире.

Команда и музыкальное сопровождение

Режиссёр-постановщик Сергей Миндрин и композитор Эдуард Фертельмейстер объединили свои таланты, чтобы создать уникальную постановку, наполненную пронзительными лирическими мелодиями, искрометным юмором и современными ритмами. Это музыкальное произведение понравится всем, кто ценит историю о юношеских переживаниях и эмоциональных перипетиях жизни.

Не упустите возможность увидеть, как по-новому рассказывают об универсальных чувствах, которые остаются актуальными как в наше время, так и в любом другом. Мюзикл «Дикая собака Динго» станет прекрасным событием для любителей театра и музыки.