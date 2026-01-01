Спектакль Летучий корабль

Летучий корабль
Нижегородский театр юного зрителя 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Летучий корабль. Премьера мюзикла для всей семьи

Мюзикл основан на сюжете русской народной сказки и рассказывает о царевне Забаве и простом парне Иване. Этот юноша не дурак и не царевич, а человек с большим и честным сердцем. Их любовь вызывает недовольство у Царя, который мечтает сделать единственную дочку счастливой женой богатого купца. Тщеславный Полкан, богатый жених, также жаждет женитьбы на наследнице престола и готов идти к своей цели, не останавливаясь ни перед чем.

Однако настоящая любовь способна творить чудеса. Когда на помощь приходит магия, невозможное становится реальным. Даже корабль может взлететь!

В этой музыкальной сказке волшебные персонажи не отстают: грустный мечтатель Водяной исполняет джазовую композицию, а вредные, но справедливые Бабки-ёжки зажигают на сцене динамичным танцем. Оригинальные номера гарантируют, что скучать не придется ни детям, ни взрослым.

У каждого из нас есть своя сокровенная мечта. ТЮЗ желает вам узнать заветные слова, чтобы ваш летучий корабль обязательно взлетел!

Июнь
1 июня понедельник
10:30
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 450 ₽
10 июня среда
10:30
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 450 ₽

