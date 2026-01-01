Спектакль Визит старой дамы

Трагическая комедия Фридриха Дюрренматта

Город Гюллен и его обитатели

Швейцарский драматург Фридрих Дюрренматт знаменит прежде всего своими комедиями. Пьесу «Визит старой дамы», в которой изложена по сути история одного убийства, он назвал «трагической комедией». Действие происходит в городе Гюллене (что в переводе с немецкого — «навоз»). Здесь все идет плохо: заводы закрываются, лавки разоряются, люди страдают от безработицы и нищеты.

Неожиданный визит и предложение

Но вот в Гюллен приезжает старая миллиардерша, которая провела здесь дни своей юности. Она обещает городу материальную помощь, и жизнь, кажется, вот-вот вернется на круги своя. Но жители Гюллена не подозревают, какую высокую цену им придется заплатить за обещанное процветание.

Моральный выбор

Каждый окажется перед выбором: стать ли предателем и палачом в обмен на процветание или сохранить остатки гуманности? Множество лет назад жители Гюллена поступили несправедливо, позволив выгнать из города беременную девушку, которую оклеветал любимый человек. Тогда они не знали, что однажды она вернется, по-прежнему молодая, с ожесточенной душой и готовая заставить всех играть по своим правилам.

Возвращение старой дамы

Ее желание обладать возлюбленным — не важно, живым или мертвым — все так же сильно. «Любовь твоя умерла давным-давно. А вот моя все никак не умрет. Но и жить она не может. Она превратилась в чудовище, как и я сама». Настанет день, когда за каждым из нас явится такая старая дама и потребует ответить за все перед лицом собственной совести.