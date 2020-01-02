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Одинокая насмешница
Билеты от 1500₽
Киноафиша Одинокая насмешница

Спектакль Одинокая насмешница

Антрепризная постановка, посвященная Раневской 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сделайте себе подарок! И подарите его своим родителям! Московская Сцена представляет комедийную драму в память о великой Фаине Раневской. Эта смешная и грустная история разворачивается в двух частях, охватывая последний год жизни великой актрисы и человека. В пьесе вы найдете неповторимый, не выдуманный авторами, а подлинный юмор Фаины Раневской, ее самые яркие образы, смешные анекдоты, меткие афоризмы, а также трагикомические моменты ее судьбы.

Место действия - московская квартира Фаины Раневской. Вам обеспечено веселье!

Авторы пьесы: Лион Измайлов, Алексей Цапик

Режиссер-постановщик: Лев Шимелов

В ролях:

  • Заслуженная артистка России Ольга Анохина
  • Народный артист России Александр Пашутин
  • Алевтина Добрынина
  • Михаил Церишенко
  • Лилия Волкова
  • Анастасия Добрынина
  • Татьяна Балуева
Режиссер
Лев Шимелов
В ролях
Александр Пашутин
Михаил Церишенко
Лилия Волкова
Татьяна Балуева
Елена Данилова

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 3500 ₽
21 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 1800 ₽
17 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 1800 ₽
23 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 1800 ₽
31 декабря
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:00 от 1500 ₽
4 января
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:30 от 1800 ₽
6 января
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
14:00 от 1800 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 4 ноября
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Одинокая насмешница Одинокая насмешница Одинокая насмешница Одинокая насмешница Одинокая насмешница Одинокая насмешница Одинокая насмешница Одинокая насмешница

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