Спектакль Одинокая насмешница

Сделайте себе подарок! И подарите его своим родителям! Московская Сцена представляет комедийную драму в память о великой Фаине Раневской. Эта смешная и грустная история разворачивается в двух частях, охватывая последний год жизни великой актрисы и человека. В пьесе вы найдете неповторимый, не выдуманный авторами, а подлинный юмор Фаины Раневской, ее самые яркие образы, смешные анекдоты, меткие афоризмы, а также трагикомические моменты ее судьбы.

Место действия - московская квартира Фаины Раневской. Вам обеспечено веселье!

Авторы пьесы: Лион Измайлов, Алексей Цапик

Режиссер-постановщик: Лев Шимелов

В ролях: