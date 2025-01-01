Спектакль Еврейское счастье

Комедийная история о семейных недоразумениях

В этой увлекательной комедии семейная пара сталкивается с неожиданным поворотом событий во время подготовки к свадьбе своей единственной и горячо любимой дочери. Всё идёт по плану, пока не обнаруживается отсутствие очень важной бумаги — свидетельства о регистрации их собственного брака. Но была ли свадьба четверть века назад?

Путь к свободе и новым авантюрам

Пока глава семьи отчаянно пытается выяснить истину, его робкая жена, осознав, что их союз юридически сомнителен, решает воспользоваться шансом. Она погружается в мир новых возможностей и авантюр, находя свежие краски жизни вне привычной рутины.

Искрометный юмор и тонкая сатира

Постановка наполнена юмором и иронией, что делает её интересной и близкой каждому зрителю. Актеры, среди которых Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Сергей Маховиков, Андрей Чадов и другие, воплощают героев, раскрывающих суть семейного счастья и вызовущих искренние эмоции.

Творческая команда

Режиссёр : Нина Чусова

: Нина Чусова Автор пьесы : Эфраим Кишон

: Эфраим Кишон Актёрский состав: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Сергей Маховиков / Эдуард Радзюкевич, Андрей Чадов / Сергей Чирков, Игорь Письменный / Игорь Ларин / Антон Фигуровский, Авелина Квасова / Маша Васильева / Полина Некрасова

Спектакль обещает не только развлечение, но и размышления о том, что же на самом деле скрывается за понятием «семейное счастье».