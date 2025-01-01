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Еврейское счастье
Билеты от 1200₽
Киноафиша Еврейское счастье

Спектакль Еврейское счастье

16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Комедийная история о семейных недоразумениях

В этой увлекательной комедии семейная пара сталкивается с неожиданным поворотом событий во время подготовки к свадьбе своей единственной и горячо любимой дочери. Всё идёт по плану, пока не обнаруживается отсутствие очень важной бумаги — свидетельства о регистрации их собственного брака. Но была ли свадьба четверть века назад?

Путь к свободе и новым авантюрам

Пока глава семьи отчаянно пытается выяснить истину, его робкая жена, осознав, что их союз юридически сомнителен, решает воспользоваться шансом. Она погружается в мир новых возможностей и авантюр, находя свежие краски жизни вне привычной рутины.

Искрометный юмор и тонкая сатира

Постановка наполнена юмором и иронией, что делает её интересной и близкой каждому зрителю. Актеры, среди которых Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Сергей Маховиков, Андрей Чадов и другие, воплощают героев, раскрывающих суть семейного счастья и вызовущих искренние эмоции.

Творческая команда

  • Режиссёр: Нина Чусова
  • Автор пьесы: Эфраим Кишон
  • Актёрский состав: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Сергей Маховиков / Эдуард Радзюкевич, Андрей Чадов / Сергей Чирков, Игорь Письменный / Игорь Ларин / Антон Фигуровский, Авелина Квасова / Маша Васильева / Полина Некрасова

Спектакль обещает не только развлечение, но и размышления о том, что же на самом деле скрывается за понятием «семейное счастье».

Режиссер
Нина Чусова
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Орлова
Сергей Маховиков
Эдуард Радзюкевич
Игорь Письменный

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽
10 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽
26 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
3 ноября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 1500 ₽
15 ноября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Еврейское счастье Еврейское счастье Еврейское счастье Еврейское счастье Еврейское счастье Еврейское счастье Еврейское счастье

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