Спектакль Еврейское счастье

В этой увлекательной комедии семейная пара сталкивается с неожиданным поворотом событий во время подготовки к свадьбе своей единственной и горячо любимой дочери. Всё идёт по плану, пока не обнаруживается отсутствие очень важной бумаги — свидетельства о регистрации их собственного брака. Но была ли свадьба четверть века назад?
Путь к свободе и новым авантюрам
Пока глава семьи отчаянно пытается выяснить истину, его робкая жена, осознав, что их союз юридически сомнителен, решает воспользоваться шансом. Она погружается в мир новых возможностей и авантюр, находя свежие краски жизни вне привычной рутины.
Искрометный юмор и тонкая сатира
Постановка наполнена юмором и иронией, что делает её интересной и близкой каждому зрителю. Актеры, среди которых Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Сергей Маховиков, Андрей Чадов и другие, воплощают героев, раскрывающих суть семейного счастья и вызовущих искренние эмоции.
Творческая команда
Спектакль обещает не только развлечение, но и размышления о том, что же на самом деле скрывается за понятием «семейное счастье».