Можно ли построить счастье на неправде? Что важнее: быть честным или счастливым? И возможно ли иметь всё сразу? На эти непростые вопросы ответят герои спектакля, основанного на известной сказке Шарля Перро.
Спектакль «Кот в сапогах» предлагает зрителям уникальную интерпретацию классической истории. В нем переплетаются элементы фольклора и философские размышления о природе счастья и честности. Каждый персонаж становится носителем своих ценностей, и зритель имеет возможность задуматься о том, что действительно важно в жизни.
Приглашаем вас на этот увлекательный спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о жизненных ценностях. «Кот в сапогах» станет отличным выбором для семейного просмотра и вечернего отдыха.