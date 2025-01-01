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Кот в сапогах
Билеты от 900₽
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Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Вернадского 13 6+
Продолжительность 1 час 55 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Кот в сапогах»: Счастье или правда?

Можно ли построить счастье на неправде? Что важнее: быть честным или счастливым? И возможно ли иметь всё сразу? На эти непростые вопросы ответят герои спектакля, основанного на известной сказке Шарля Перро.

О чем спектакль?

Спектакль «Кот в сапогах» предлагает зрителям уникальную интерпретацию классической истории. В нем переплетаются элементы фольклора и философские размышления о природе счастья и честности. Каждый персонаж становится носителем своих ценностей, и зритель имеет возможность задуматься о том, что действительно важно в жизни.

Интересные факты

  • Сказка «Кот в сапогах» была написана Шарлем Перро в XVII веке и с тех пор стала классикой детской литературы.
  • Спектакль включает в себя яркие костюмы и красочные декорации, которые перенесут зрителей в волшебный мир сказки.
  • Режиссер постановки использует современные театральные приемы, чтобы сделать историю актуальной для сегодняшнего дня.

Не пропустите!

Приглашаем вас на этот увлекательный спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о жизненных ценностях. «Кот в сапогах» станет отличным выбором для семейного просмотра и вечернего отдыха.

Режиссер
Елена Громова
В ролях
Виктор Васин
Олеся Пермякова
Александр Смирнов
Юлия Лукьяшко
Петр Балябин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
4 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽

Фотографии

Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах

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