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Вивальди. Времена Года
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Вивальди. Времена Года

Постановка
Колизей 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Великие Композиторы в исполнении Olympic Orchestra

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в концертном зале Колизей, где классическая музыка и живопись сольются в незабываемое аудиовизуальное представление. В программе концерта — произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Брамса и других мастеров.

Программа концерта

  • Первое отделение: Оркестр Olympic Orchestra исполнит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение, написанное в стиле барокко, станет основой для вашего музыкального путешествия, отражая сезонные изменения и эмоциональные нюансы природы.

  • Второе отделение: Концерт продолжится произведениями Моцарта, Чайковского, Брамса, Массне и Гарделя. Вы насладитесь шедеврами, которые представляют собой вершины классической музыки.

Живопись и музыка в синергии

Особенностью мероприятия станет проекция живых картин на воду, которые будут создаваться прямо на ваших глазах в технике Эбру. Эти красочные образы будут сочетаться с музыкой, создавая уникальную визуальную и звуковую гармонию.

Погружение в искусство

Окунитесь в мир ярких красок и классической музыки, наслаждайтесь живописью и мастерством струнного оркестра. Это будет не просто концерт, а настоящая симфония для глаз и ушей. Не упустите возможность стать частью этого исключительного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
17:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
22:30 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
20:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
22:30 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
17:00 от 1600 ₽
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
22:30 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
17:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
22:30 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
17:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
16:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
16:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
17:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
16:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
16:00 от 1600 ₽ 19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
16:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
15:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 12 декабря
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 19 декабря
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 20 декабря
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
15:00 от 1600 ₽

Фотографии

Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года

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