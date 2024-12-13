Вивальди. Времена Года

Великие Композиторы в исполнении Olympic Orchestra

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в концертном зале Колизей, где классическая музыка и живопись сольются в незабываемое аудиовизуальное представление. В программе концерта — произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Брамса и других мастеров.

Программа концерта

Первое отделение: Оркестр Olympic Orchestra исполнит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение, написанное в стиле барокко, станет основой для вашего музыкального путешествия, отражая сезонные изменения и эмоциональные нюансы природы.

Второе отделение: Концерт продолжится произведениями Моцарта, Чайковского, Брамса, Массне и Гарделя. Вы насладитесь шедеврами, которые представляют собой вершины классической музыки.

Живопись и музыка в синергии

Особенностью мероприятия станет проекция живых картин на воду, которые будут создаваться прямо на ваших глазах в технике Эбру. Эти красочные образы будут сочетаться с музыкой, создавая уникальную визуальную и звуковую гармонию.

Погружение в искусство

Окунитесь в мир ярких красок и классической музыки, наслаждайтесь живописью и мастерством струнного оркестра. Это будет не просто концерт, а настоящая симфония для глаз и ушей. Не упустите возможность стать частью этого исключительного события!