Экскурсия и концерт «Романтический джаз во дворце». При Свечах в Усадьбе Г. Р. Державина

Романтический джаз в усадьбе Гавриила Державина

Команда IMAYC.RU представит нашим преданным зрителям особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучит концертная программа, составленная из настоящих жемчужин романтической джазовой музыки.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта, в 16:00, вы сможете совершить уникальную экскурсию по интерьерным залам музея. Здесь представлены живопись, гравюры, иконы, портреты, книги, рукописи и журналы — все самые яркие приметы времени и пространства, в которых жил и работал Державин.

Литературно-мемориальная экспозиция Дворца занимает шестнадцать интерьерных залов. С максимальной точностью воссозданы:

большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова»

Соломенная гостиная

Домашний театр

гостиная «Диванчик»

кабинет поэта

кухни и ледник

Живописные портреты хозяев и гостей дома создают «эффект присутствия» далекого времени и его героев в залах дворца.

Музыка о любви

Продолжением вечера станет концерт «Романтический джаз», где прозвучат джазовые композиции о любви от команды Original Jazz Experience. Проникновенное пение и магический саксофон Игоря Зоточева, колоритное банджо Дмитрия Прокопенко, импозантный контрабас Романа Тентлера и виртуозная скрипка Маэстро Алексея Баева сделают ваш вечер незабываемым.

Музыка о горячей любви — это для настоящих романтиков и ценителей джаза! Не пропустите!

Важно знать

В продаже имеются билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. В случае, если билетов с экскурсией не осталось, остальные билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.

Программа концерта

Django Reinhardt – George Gershwin: Nuages and Lady be good

Bing Crosby: At the jazz band ball

Cole Porter: You do something to me

Django Reinhardt: Douce Ambience

Charlie Shavers: Undecided

Lew Pollack: That’s a Plenty

Sidney Bechet: Petite Fleur

Sigmund Romberg: Lover, come back to me

Larry Clinton: Satan Takes a Holiday

Fats Waller: Honeysuckle Rose

Maceo Pinkard: Sweet Georgia Brown

Benny Goodman: Benny's Bugle

Django Reinhardt: Minor Swing

Майкл Джексон, Энди Раза: Kick me with the kiss

Пол Маккартни: My Valentine

Исполнители

Алексей Баев — скрипка

Игорь Зоточев — гитара, саксофон, вокал

Дмитрий Прокопенко — банджо

Роман Тентлер — контрабас

Продолжительность мероприятия

Общая продолжительность — 2 часа 10 минут. Концерт без экскурсии — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.