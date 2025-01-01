Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экскурсия и концерт «Романтический джаз во дворце». При Свечах в Усадьбе Г. Р. Державина
Киноафиша Экскурсия и концерт «Романтический джаз во дворце». При Свечах в Усадьбе Г. Р. Державина

Экскурсия и концерт «Романтический джаз во дворце». При Свечах в Усадьбе Г. Р. Державина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический джаз в усадьбе Гавриила Державина

Команда IMAYC.RU представит нашим преданным зрителям особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучит концертная программа, составленная из настоящих жемчужин романтической джазовой музыки.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта, в 16:00, вы сможете совершить уникальную экскурсию по интерьерным залам музея. Здесь представлены живопись, гравюры, иконы, портреты, книги, рукописи и журналы — все самые яркие приметы времени и пространства, в которых жил и работал Державин.

Литературно-мемориальная экспозиция Дворца занимает шестнадцать интерьерных залов. С максимальной точностью воссозданы:

  • большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова»
  • Соломенная гостиная
  • Домашний театр
  • гостиная «Диванчик»
  • кабинет поэта
  • кухни и ледник

Живописные портреты хозяев и гостей дома создают «эффект присутствия» далекого времени и его героев в залах дворца.

Музыка о любви

Продолжением вечера станет концерт «Романтический джаз», где прозвучат джазовые композиции о любви от команды Original Jazz Experience. Проникновенное пение и магический саксофон Игоря Зоточева, колоритное банджо Дмитрия Прокопенко, импозантный контрабас Романа Тентлера и виртуозная скрипка Маэстро Алексея Баева сделают ваш вечер незабываемым.

Музыка о горячей любви — это для настоящих романтиков и ценителей джаза! Не пропустите!

Важно знать

В продаже имеются билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. В случае, если билетов с экскурсией не осталось, остальные билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.

Программа концерта

  • Django Reinhardt – George Gershwin: Nuages and Lady be good
  • Bing Crosby: At the jazz band ball
  • Cole Porter: You do something to me
  • Django Reinhardt: Douce Ambience
  • Charlie Shavers: Undecided
  • Lew Pollack: That’s a Plenty
  • Sidney Bechet: Petite Fleur
  • Sigmund Romberg: Lover, come back to me
  • Larry Clinton: Satan Takes a Holiday
  • Fats Waller: Honeysuckle Rose
  • Maceo Pinkard: Sweet Georgia Brown
  • Benny Goodman: Benny's Bugle
  • Django Reinhardt: Minor Swing
  • Майкл Джексон, Энди Раза: Kick me with the kiss
  • Пол Маккартни: My Valentine

Исполнители

  • Алексей Баев — скрипка
  • Игорь Зоточев — гитара, саксофон, вокал
  • Дмитрий Прокопенко — банджо
  • Роман Тентлер — контрабас

Продолжительность мероприятия

Общая продолжительность — 2 часа 10 минут. Концерт без экскурсии — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 декабря
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 4 января
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
17:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

Комедийный баттл: Мужское/Женское
18+
Юмор
Комедийный баттл: Мужское/Женское
6 сентября в 20:30 Beverly Hills
от 500 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
23 октября в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
22 ноября в 19:40 Commode
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше