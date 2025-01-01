Экскурсия и концерт «Романтический джаз во дворце». При Свечах в Усадьбе Г. Р. Державина

Команда IMAYC.RU представит нашим преданным зрителям особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучит концертная программа, составленная из настоящих жемчужин романтической джазовой музыки.
Перед началом концерта, в 16:00, вы сможете совершить уникальную экскурсию по интерьерным залам музея. Здесь представлены живопись, гравюры, иконы, портреты, книги, рукописи и журналы — все самые яркие приметы времени и пространства, в которых жил и работал Державин.
Литературно-мемориальная экспозиция Дворца занимает шестнадцать интерьерных залов. С максимальной точностью воссозданы:
Живописные портреты хозяев и гостей дома создают «эффект присутствия» далекого времени и его героев в залах дворца.
Продолжением вечера станет концерт «Романтический джаз», где прозвучат джазовые композиции о любви от команды Original Jazz Experience. Проникновенное пение и магический саксофон Игоря Зоточева, колоритное банджо Дмитрия Прокопенко, импозантный контрабас Романа Тентлера и виртуозная скрипка Маэстро Алексея Баева сделают ваш вечер незабываемым.
Музыка о горячей любви — это для настоящих романтиков и ценителей джаза! Не пропустите!
В продаже имеются билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. В случае, если билетов с экскурсией не осталось, остальные билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.
Общая продолжительность — 2 часа 10 минут. Концерт без экскурсии — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.