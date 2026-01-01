Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Паша Козырев - Stand Up концерт
Киноафиша Паша Козырев - Stand Up концерт

Паша Козырев - Stand Up концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт с Пашей Козыревым в Петербурге

Приглашаем вас на уникальное комедийное событие — стендап-концерт Паши Козырева. Этот популярный комик, которому удалось собрать более 20 миллионов просмотров на YouTube, приглашает зрителей в мир своего юмора, наполненный личными историями и остротами.

Кто такой Паша Козырев?

Паша Козырев — талантливый комик и активный участник телевизионного проекта «Взрослые люди». Своими выступлениями он завоевал сердца поклонников, а его жизненный опыт делает каждую шутку и рассказ особенно резонирующими с аудиторией. В свои 35 лет Паша уже накопил множество насмешек и поучительных моментов, которые щедро делится со зрителями.

Почему стоит посетить концерт?

Это отличный шанс увидеть Пашу Козырева вживую и услышать его новые шутки. Его комедия не только развлекает, но и заставляет задуматься о важном. Концерт станет настоящим глотком свежего воздуха для всех любителей стендапа и комедийного жанра.

Кому будет интересен этот вечер?

Стендап-концерт Паши Козырева прекрасно подойдет как заядлым зрителям комедии, так и тем, кто просто желает провести вечер в компании хорошего настроения. Уникальный стиль Паши и его искренность создадут атмосферу, в которой каждый сможет найти что-то для себя.

Купить билет на концерт Паша Козырев - Stand Up концерт

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
20 сентября воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 990 ₽
29 ноября воскресенье
17:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 990 ₽
19:30
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 990 ₽
24 января воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 890 ₽
21 марта воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 990 ₽
16 мая воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 890 ₽
18 июля воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 890 ₽

В ближайшие дни

0+
Классическая музыка

Голос – музыкальный инструмент – невидимка

19 декабря в 12:00 Дом Кочневой
от 1300 ₽
Песняры
6+
Эстрада

Песняры

5 января в 19:00 Колизей
от 1500 ₽
Орган при свечах
0+
Классическая музыка

Орган при свечах

21 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше