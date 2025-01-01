Виталий Погосян Duduk-Band

Экспериментальное звучание армянской народной музыки в петербургском клубе Игоря Бутмана

В джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге состоится уникальный концерт «Дудук & Co», который обещает открыть слушателям новые грани армянской музыкальной традиции.

Ансамбль Виталия Погосяна

Выступление возглавляет известный музыкант и композитор Виталий Погосян. Его ансамбль специализируется на создании экспериментальных аранжировок армянских народных мелодий, сочетая традиции с современными музыкальными направлениями. Звуки дудука, одного из самых выражительных инструментов армянской культуры, в исполнении Погосяна и его команды погружают в атмосферу древней Армении, создавая яркие эмоциональные картины.

Что ожидать от концерта?

Зрителей ожидает не только глубокое погружение в мир музыки, но и возможность увидеть необычные аранжировки, которые соединяют в себе элементы джаза, классики и народной музыки. Каждый номер — это путешествие, что дарит зрителям уникальный опыт. Кроме того, стоит отметить, что на концерте обязательно прозвучат знаменитые мелодии, знакомые многим.

Погружение в культуру

«Дудук & Co» — это не просто музыка, это рассказ о культуре, традициях и народной памяти армянского народа. Каждый звук здесь находит отклик в сердце, затрагивая глубинные чувства и эмоции. Концерт станет отличной возможностью для любителей музыки и культуры узнать больше о богатом наследии Армении.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в джаз-клубе Игоря Бутмана. Уникальное сочетание армянской народной музыки и современного звучания не оставит равнодушным никого!