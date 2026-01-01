Магия свечей. Трибьют Уитни Хьюстон в Оранжерее

Трибьют-концерт Уитни Хьюстон в оранжерее Таврического сада

Среди тропических растений Оранжереи Таврического сада оживет образ великой певицы Уитни Хьюстон. Ее голос и талант покорили сердца миллионов, задав высочайшую планку исполнительского искусства. В сиянии сотен свечей вы услышите мировые хиты, ставшие саундтреком целой эпохи: «I Will Always Love You», «I Have Nothing», «I Wanna Dance With Somebody» и многие другие.

Для вас выступят блистательная Ольга Абдуллина и виртуозный пианист Лев Шишкин. Их яркая харизма и филигранная техника исполнения раскроют мир эмоций Уитни, где каждая нота рассказывает историю любви, боли и триумфа.

Экзотические растения, таинственный полусвет и сотни мерцающих свечей создадут волшебную атмосферу, в которой любимые хиты Уитни Хьюстон зазвучат по-новому. Этот вечер запомнится вам надолго!

Исполнители

Вокал: Ольга Абдуллина (джазовая вокалистка и автор-исполнитель, участница телепроекта «Голос-5», лауреат международных джазовых конкурсов)

Рояль: Лев Шишкин (лауреат международных конкурсов)

Билеты и информация

В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

Категория А (2-ой и 3-ий ряд)

Категория В (4, 5, 6-й ряд)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.