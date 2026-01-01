Магия свечей. Трибьют Уитни Хьюстон в Оранжерее
Магия свечей. Трибьют Уитни Хьюстон в Оранжерее

6+

О концерте

Трибьют-концерт Уитни Хьюстон в оранжерее Таврического сада

Среди тропических растений Оранжереи Таврического сада оживет образ великой певицы Уитни Хьюстон. Ее голос и талант покорили сердца миллионов, задав высочайшую планку исполнительского искусства. В сиянии сотен свечей вы услышите мировые хиты, ставшие саундтреком целой эпохи: «I Will Always Love You», «I Have Nothing», «I Wanna Dance With Somebody» и многие другие.

Для вас выступят блистательная Ольга Абдуллина и виртуозный пианист Лев Шишкин. Их яркая харизма и филигранная техника исполнения раскроют мир эмоций Уитни, где каждая нота рассказывает историю любви, боли и триумфа.

Экзотические растения, таинственный полусвет и сотни мерцающих свечей создадут волшебную атмосферу, в которой любимые хиты Уитни Хьюстон зазвучат по-новому. Этот вечер запомнится вам надолго!

Исполнители

  • Вокал: Ольга Абдуллина (джазовая вокалистка и автор-исполнитель, участница телепроекта «Голос-5», лауреат международных джазовых конкурсов)
  • Рояль: Лев Шишкин (лауреат международных конкурсов)

Билеты и информация

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Июль
Июль
Август
24 июля пятница
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽
19 августа среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽

