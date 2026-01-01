«Гав». Муз-драматическая фантазия
18+
Продолжительность 110 минут
О концерте

Спектакль «Гав» в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» пройдет муз-драматическая фантазия «Гав». Это место, окутанное легендами и хранящее множество секретов, было центром культурной жизни Серебряного века.

Спектакль позволит зрителям прикоснуться к истории «Бродячей Собаки», исследовать сложные отношения Анны Ахматовой с Николая Гумилевым, Александром Блоком и Амедео Модильяни. Вы также ощутите непередаваемую энергию Бориса Пронина – организатора и директора этого заведения.

«Бродячая Собака» стала местом встреч выдающихся поэтов, таких как Ахматова, Гумилёв, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и Михаил Кузмин. Многие из них оставили неизгладимый след в истории русского искусства. В спектакле «Гав» проекцируется магнетизм их слов и образов, позволяя зрителю стать частью их литературного наследия.

Зрители, интересующиеся культурой Серебряного века и историей русской литературы, найдут в «Гав» не только увлекательный сюжет, но и глубокое взаимодействие с великими личностями той эпохи.

Июнь
17 июня среда
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2000 ₽

