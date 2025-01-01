TODD: музыканты «Короля и Шута» и «Северного Флота»

Значимое влияние на развитие русского рока оказала группа «Король и Шут», история и состав которой заслуживают особого внимания, особенно учитывая их вклад в жанр, несмотря на распад коллектива. Их наследие продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов и поклонников рока.

TODD - это заключительный двойной альбом, созданный Михаилом Горшенёвым и музыкантами «Короля и Шута». Он объединён сквозной историей о цирюльнике Суинни Тодде. Концерт TODD завораживает тематическим видеорядом и специальными вокальными гостями, выступающими в фирменном стиле КиШа. Но организаторы припасли ещё один козырь - даже самых суровых фанатов не оставит равнодушными проникновенный голос самого Михаила Горшенёва, наполненный страстью и энергией.

Сюрпризы на этом не заканчиваются. На бис музыканты исполнят самые известные хиты «Короля и Шута» из разных периодов творчества. Каждый настоящий рокер должен это увидеть.

Группа «Слот»

Группа «Слот» возвращается на сцену с новым туром, открывая новую главу в своей истории. Обновленный состав, фирменная энергетика и мощные хиты — всё это ждёт поклонников на предстоящих концертах. В группе произошли важные перемены, и теперь «Слот» готов представить обновлённое звучание и новый голос, сохранив при этом свою узнаваемую стилистику. Яркие визуальные эффекты, драйв и эмоциональная подача сделают каждое выступление незабываемым. Концерт «Слот» — это шанс снова пережить любимые песни и ощутить неповторимую атмосферу живого рока.

Княzz с туром «Ангел и Демон»

Группа «КняZz» отмечает 15-летие туром «Ангел и Демон», названным в честь знаковой песни. Зрителей ждёт мощный сет-лист с хитами, редкими композициями и новыми треками в свежих аранжировках. Концерты станут захватывающим шоу с 3D-визуализациями и эффектами, создающими мистическую атмосферу. В программе также прозвучат редкие песни времён «Короля и Шута», что сделает выступления ещё более особенными. Не пропустите юбилейные концерты «КняZz» – погружение в мир музыки, эмоций и волшебства!

Группа «Мельница»

Группа «Мельница» отправляется в юбилейный тур, посвящённый 25-летию! Это уникальная возможность окунуться в мир их волшебной музыки, где оживают кельтские легенды, славянские предания и космические истории. В программе – самые знаковые хиты и песни, ставшие саундтреком для целого поколения. Концерты обещают стать настоящим праздником, полным эмоций, смыслов и атмосферного звучания. Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!

Группа Мураками с новым туром «Я буду петь»

Группа «Мураками» отправляется в тур с новой программой «Я буду петь»! Вас ждёт мощный рок-н-ролл, глубокая лирика и звучание, которое продолжает удивлять. Диляра Вагапова обещает драйв, тяжёлые гитарные рифы и неожиданные музыкальные решения, но главное — искренность, эмоции и абсолютное единение с залом. Этот концерт — возможность прочувствовать каждую ноту и спеть вместе с «Мураками». Не пропустите!

Группа «Пикник» с программой «Один на один»

Группа «Пикник» приглашает на концерт с новой программой «Один на один» — незабываемое сочетание музыки, впечатляющего визуального шоу и живых эмоций. Вас ждёт презентация нового альбома, уникальные световые эффекты и, конечно, любимые хиты, которые звучат на сцене десятилетиями. Каждое выступление «Пикника» — это яркое событие, которое объединяет поклонников и дарит незабываемые впечатления. Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!