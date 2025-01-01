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Sting. Джазовый Tribute при свечах в старинном соборе
Киноафиша Sting. Джазовый Tribute при свечах в старинном соборе

Sting. Джазовый Tribute при свечах в старинном соборе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер музыки Стинга в джазовом звучании

Вас ждут песни Стинга в джазовой интерпретации: вечер любимой музыки и теплый свет свечей. Под сводами величественной церкви зрители услышат мировые хиты британского исполнителя, ставшие неотъемлемой частью мировой культуры.

Хиты в исполнении Вадима Азарха

Вы услышите такие хиты, как «Shape of My Heart», «Desert Rose», «Fragile», исполненные участником телепроекта «Голос-2» Вадимом Азархом. Атмосфера старинного собора, освещённого мягким светом сотен свечей, создаёт непередаваемую глубину и чувственность звучания рояля и голоса. Только представьте, как трогательно прозвучит «Shape of My Heart» в акустике главного зала церкви.

Концерт как настоящее волшебство

Этот концерт — больше, чем просто вечер музыки. Это возможность окунуться в мир вдохновения и историй, провести время в красивом месте и подарить себе минуты настоящего волшебства.

О музыкантах

Станислав Чигадаев — фортепиано
Лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов, таких как Международный конкурс имени С.В. Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005), Stockholm International Competition (Швеция, 2012) в номинациях «Соло» и «Камерный ансамбль». Станислав сотрудничал с мировыми звездами, такими как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди, а также с выдающимися дирижерами: Фабио Мастранджело, Алимом Шахмаметьевым, Игорем Пономаренко.

Вадим Азарх — вокал
Обладатель редкого голоса и выдающегося музыкального таланта. Вадим выступал на лучших мировых площадках, включая Монреаль, Монако, Дубай, Лондон, Париж. Его концерты привлекали внимание широкого круга зрителей. Вадим делил сцену с мировыми звездами, включая Тома Джонса, и стал известен как участник второго сезона проекта «Голос».

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
20:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Sting. Джазовый Tribute при свечах в старинном соборе Sting. Джазовый Tribute при свечах в старинном соборе Sting. Джазовый Tribute при свечах в старинном соборе Sting. Джазовый Tribute при свечах в старинном соборе Sting. Джазовый Tribute при свечах в старинном соборе

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