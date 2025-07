Sting. Джазовый Tribute при свечах в старинном соборе

Вечер музыки Стинга в джазовом звучании

Вас ждут песни Стинга в джазовой интерпретации: вечер любимой музыки и теплый свет свечей. Под сводами величественной церкви зрители услышат мировые хиты британского исполнителя, ставшие неотъемлемой частью мировой культуры.

Хиты в исполнении Вадима Азарха

Вы услышите такие хиты, как «Shape of My Heart», «Desert Rose», «Fragile», исполненные участником телепроекта «Голос-2» Вадимом Азархом. Атмосфера старинного собора, освещённого мягким светом сотен свечей, создаёт непередаваемую глубину и чувственность звучания рояля и голоса. Только представьте, как трогательно прозвучит «Shape of My Heart» в акустике главного зала церкви.

Концерт как настоящее волшебство

Этот концерт — больше, чем просто вечер музыки. Это возможность окунуться в мир вдохновения и историй, провести время в красивом месте и подарить себе минуты настоящего волшебства.

О музыкантах

Станислав Чигадаев — фортепиано

Лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов, таких как Международный конкурс имени С.В. Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005), Stockholm International Competition (Швеция, 2012) в номинациях «Соло» и «Камерный ансамбль». Станислав сотрудничал с мировыми звездами, такими как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди, а также с выдающимися дирижерами: Фабио Мастранджело, Алимом Шахмаметьевым, Игорем Пономаренко.

Вадим Азарх — вокал

Обладатель редкого голоса и выдающегося музыкального таланта. Вадим выступал на лучших мировых площадках, включая Монреаль, Монако, Дубай, Лондон, Париж. Его концерты привлекали внимание широкого круга зрителей. Вадим делил сцену с мировыми звездами, включая Тома Джонса, и стал известен как участник второго сезона проекта «Голос».