Sting. Джазовый Tribute при свечах в старинном соборе

Вас ждут песни Стинга в джазовой интерпретации: вечер любимой музыки и теплый свет свечей. Под сводами величественной церкви зрители услышат мировые хиты британского исполнителя, ставшие неотъемлемой частью мировой культуры.
Вы услышите такие хиты, как «Shape of My Heart», «Desert Rose», «Fragile», исполненные участником телепроекта «Голос-2» Вадимом Азархом. Атмосфера старинного собора, освещённого мягким светом сотен свечей, создаёт непередаваемую глубину и чувственность звучания рояля и голоса. Только представьте, как трогательно прозвучит «Shape of My Heart» в акустике главного зала церкви.
Этот концерт — больше, чем просто вечер музыки. Это возможность окунуться в мир вдохновения и историй, провести время в красивом месте и подарить себе минуты настоящего волшебства.
Станислав Чигадаев — фортепиано
Лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов, таких как Международный конкурс имени С.В. Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005), Stockholm International Competition (Швеция, 2012) в номинациях «Соло» и «Камерный ансамбль». Станислав сотрудничал с мировыми звездами, такими как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди, а также с выдающимися дирижерами: Фабио Мастранджело, Алимом Шахмаметьевым, Игорем Пономаренко.
Вадим Азарх — вокал
Обладатель редкого голоса и выдающегося музыкального таланта. Вадим выступал на лучших мировых площадках, включая Монреаль, Монако, Дубай, Лондон, Париж. Его концерты привлекали внимание широкого круга зрителей. Вадим делил сцену с мировыми звездами, включая Тома Джонса, и стал известен как участник второго сезона проекта «Голос».