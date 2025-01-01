Спектакль Сказка про репку

Интерактивный музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказки «Репка»

В этом веселом и поучительном спектакле герои русской народной сказки — Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка и Мышка — объединяются, чтобы решить непростую задачу.

Как выросла большая репка

Дед посадил репку, и она выросла большая-пребольшая. Вытянуть такую репку оказалось задачей не из легких. Но только объединив усилия, герои сказки смогли справиться с трудностью.

Сила дружбы и взаимопомощи

Спектакль учит детей важности сотрудничества и взаимопомощи. Вместе, несмотря на разные размеры и силы, они вытащили репку и устроили настоящий пир на весь мир.