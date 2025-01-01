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Сказка про репку
Билеты от 800₽
Киноафиша Сказка про репку

Спектакль Сказка про репку

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Ирина Крячун
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Интерактивный музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказки «Репка»

В этом веселом и поучительном спектакле герои русской народной сказки — Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка и Мышка — объединяются, чтобы решить непростую задачу.

Как выросла большая репка

Дед посадил репку, и она выросла большая-пребольшая. Вытянуть такую репку оказалось задачей не из легких. Но только объединив усилия, герои сказки смогли справиться с трудностью.

Сила дружбы и взаимопомощи

Спектакль учит детей важности сотрудничества и взаимопомощи. Вместе, несмотря на разные размеры и силы, они вытащили репку и устроили настоящий пир на весь мир.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
28 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
10 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
12 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
25 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Сказка про репку Сказка про репку Сказка про репку Сказка про репку Сказка про репку

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