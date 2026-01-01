ВИА Пролетарское танго: ностальгия в ритме любимых шлягеров

Приглашаем вас на зажигательный концерт ВИА Пролетарское танго в клубе Игоря Бутмана. Это уникальное событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки советской эпохи.

Классика в современном исполнении

На концерте прозвучат знаменитые шлягеры, которые знакомы каждому с детства. ВИА Пролетарское танго подарит зрителям возможность вновь пережить те незабываемые эмоции, которые дарили классические песни.

Советская история на сцене

ВИА Пролетарское танго — это не просто музыкальный коллектив, а настоящая живая история. Их репертуар включает не только популярные хиты, но и редкие песни, которые забыты, но по-прежнему любимы. Смотреть и слушать их — значит заново открыть для себя музыку, которая сопровождала целые поколения.

Атмосфера клуба Игоря Бутмана

Концерт пройдет в уютном и атмосферном клубе Игоря Бутмана, известном своим вниманием к качеству музыкальных событий. Здесь каждый зритель сможет наслаждаться как самой музыкой, так и великолепной атмосферой.

Не упустите возможность окунуться в мир ностальгии и незабываемых мелодий. Билеты на концерт можно приобрести на сайте клуба. Ждем вас на этом музыкальном празднике!