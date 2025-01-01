Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Трио Даниила Крамера
Билеты от 2000₽
Киноафиша Трио Даниила Крамера

Трио Даниила Крамера

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Звуки джаза: «Игры в джаз» от Даниила Крамера

Приглашаем вас на уникальную программу «Игры в джаз», где вас ждет впечатляющее выступление выдающегося пианиста и народного артиста России Даниила Крамера. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, способное погрузить зрителя в мир джаза.

Музыка и мастерство

Даниил Крамер — мастер своего дела, чье искусство сочетает в себе техническое совершенство и эмоциональную насыщенность. Его концерты всегда наполнены яркими эмоциями и глубокими музыкальными переживаниями. В программе «Игры в джаз» зрители могут ожидать как известные джазовые стандарты, так и оригинальные композиции, созданные самим пианистом.

Место проведения

Концерт пройдет в клубе Игоря Бутмана, который известен своей теплой атмосферой и высоким качеством звучания. Это идеальное место для знакомства с джазовой музыкой в кругу единомышленников.

Не упустите возможность

Не упустите шанс насладиться живым джазом в исполнении одного из лучших пианистов России! Подробности о концерте и билеты можно найти на официальном сайте клуба.

Купить билет на концерт Трио Даниила Крамера

Помощь с билетами
Декабрь
11 декабря четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Christmas Jazz
16+
Джаз
Christmas Jazz
19 декабря в 21:00 Пространство «Люмьер-холл»
Билеты
Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики
0+
Юмор Джаз Фанк
Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики
6 января в 18:00 Ibis Kitchen
от 1190 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
4 апреля в 16:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше