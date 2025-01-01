Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хиты оркестра Поля Мориа
Киноафиша Хиты оркестра Поля Мориа

Хиты оркестра Поля Мориа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера проекта «Хиты оркестра Поля Мориа» — симфония ностальгии и романтики

27 сентября нас ждет незабываемая премьера проекта «Хиты оркестра Поля Мориа» — симфония ностальгии и романтики. Неповторимый стиль оркестра Мориа узнаваем с первых аккордов. Его композиции стали саундтреками легендарных телепрограмм, таких как «В мире животных», «Кинопанорама» и прогноз погоды программы «Время». Эти знакомые мелодии до сих пор трогают сердца людей нескольких поколений.

2025 год — особенный для всех ценителей классической эстрады. Мы отмечаем 100 лет со дня рождения великого музыканта, дирижера и аранжировщика Поля Мориа. Его музыка покорила сердца миллионов слушателей по всему миру, став настоящим символом элегантности и утонченного вкуса.

Что вас ждет на концерте?

  • Легендарные композиции в исполнении пианиста Станислава Чигадаева и камерного симфонического оркестра под управлением Максима Алексеева.
  • Новое звучание классических произведений с петербургским колоритом.
  • Настоящая симфония эмоций и впечатлений.
  • Незабываемая атмосфера музыкального праздника.

Погрузитесь в мир изысканной музыки легендарного французского мастера и насладитесь великолепием мелодий, проверенных временем!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Хиты оркестра Поля Мориа Хиты оркестра Поля Мориа Хиты оркестра Поля Мориа Хиты оркестра Поля Мориа Хиты оркестра Поля Мориа

В ближайшие дни

Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
20 августа в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
16 августа в 17:00 Поправка
от 600 ₽
6+
Классическая музыка
АСО, А.Соловьев, И.Папоян, Аб-т № 4
19 июня в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше