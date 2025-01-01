Премьера проекта «Хиты оркестра Поля Мориа» — симфония ностальгии и романтики

27 сентября нас ждет незабываемая премьера проекта «Хиты оркестра Поля Мориа» — симфония ностальгии и романтики. Неповторимый стиль оркестра Мориа узнаваем с первых аккордов. Его композиции стали саундтреками легендарных телепрограмм, таких как «В мире животных», «Кинопанорама» и прогноз погоды программы «Время». Эти знакомые мелодии до сих пор трогают сердца людей нескольких поколений.

2025 год — особенный для всех ценителей классической эстрады. Мы отмечаем 100 лет со дня рождения великого музыканта, дирижера и аранжировщика Поля Мориа. Его музыка покорила сердца миллионов слушателей по всему миру, став настоящим символом элегантности и утонченного вкуса.

Что вас ждет на концерте?

Легендарные композиции в исполнении пианиста Станислава Чигадаева и камерного симфонического оркестра под управлением Максима Алексеева.

Новое звучание классических произведений с петербургским колоритом.

Настоящая симфония эмоций и впечатлений.

Незабываемая атмосфера музыкального праздника.

Погрузитесь в мир изысканной музыки легендарного французского мастера и насладитесь великолепием мелодий, проверенных временем!