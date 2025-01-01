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Музыкальные летние фестивали в Москве

Открываем сезон летних музыкальных фестивалей. Если вы собираетесь отдохнуть летом в Москве, мы подготовили подборку лучших событий этой сферы, которые сделают ваше лето 2025 года незабываемым. Самое интересное из классики, джаза и современной музыки для «москвичей и гостей столицы»!

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Outline 2025
Outline 2025
фестиваль, электронная музыка
IV Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Пятый
IV Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Пятый
джаз, фестиваль
IV Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Четвертый
IV Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Четвертый
джаз, фестиваль
IV Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Третий
IV Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Третий
джаз, фестиваль
IV Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Второй
IV Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Второй
джаз, фестиваль
IV Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Первый
IV Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Первый
джаз, фестиваль
Stereoleto-2025
Stereoleto-2025
поп, рок, фестиваль
Пикник Афиши 2025. Москва
Пикник Афиши 2025. Москва
поп, рок, фестиваль, хип-хоп
Chess & Jazz 2025
Chess & Jazz 2025
джаз, фестиваль, поп, рок, хип-хоп
IV Московский джазовый фестиваль. Открытие
IV Московский джазовый фестиваль. Открытие
джаз, фестиваль
IV Московский джазовый фестиваль. Закрытие
IV Московский джазовый фестиваль. Закрытие
джаз, фестиваль
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Все Джаз Фестиваль Поп Рок Хип-хоп Электронная музыка

IV Московский джазовый фестиваль 2025

Где: Сад «Эрмитаж»

Когда: 9 - 15 июня

С 9 по 15 июня Москва примет один из крупнейших джазовых фестивалей в мире, объединив более тысячи музыкантов из России и других стран.

Концерты пройдут на лучших сценах столицы, включая парки, концертные залы и открытые городские пространства. Основной площадкой станет сад «Эрмитаж», где в течение пяти дней будут звучать джазовые импровизации, кросс-жанровые эксперименты и специальные программы от звёзд сцены.

Stereoleto 2025 в Москве

Где: Сад «Эрмитаж»

Когда: 21 июня

21 июня в саду «Эрмитаж» пройдёт московская версия фестиваля Stereoleto — особенное музыкальное событие, приуроченное ко дню рождения Виктора Цоя.

На сцене выступят группа «Кино», инди-проект «Диктофон» и коллектив «Хмыров», участники официального трибьюта «Мы вышли из Кино». Фестиваль станет не только праздником живой музыки, но и символичной данью уважения легенде русского рока.

Пикник Афиши 2025 в Москве

Где: Музей-заповедник «Коломенское»

Когда: 21 июня

21 июня в парке «Коломенское» состоится Пикник Афиши — один из главных летних фестивалей столицы.

Фестиваль объединяет музыку, атмосферу городского отдыха и культурные активности под открытым небом. Гостей ждут выступления популярных артистов, зелёные лужайки, уличная еда и особая атмосфера, за которую этот день ежегодно ждут тысячи зрителей.

Фестиваль Outline 2025

Где: Площадка фестиваля Outline

Когда: 8 - 14 июля

С 8 по 14 июля на берегу реки Дубна вновь пройдёт фестиваль электронной музыки Outline — независимое событие, ставшее знаковым для поклонников аудиовизуального искусства.

В этом году фестиваль расширяется: больше сцен, новые пространства для отдыха и творчества, улучшенная инфраструктура. Outline остаётся не просто музыкальным событием, а культурным феноменом, который объединяет музыку, перформанс и современное искусство в едином живом пространстве.

Фестиваль Chess & Jazz 2025

Где: Сад «Эрмитаж»

Когда: 26 - 27 июля

26–27 июля в Саду «Эрмитаж» состоится шестой фестиваль Chess & Jazz — оригинальное сочетание джазовой музыки и интеллектуального досуга в центре Москвы.

Гостей ждёт насыщенная музыкальная программа с участием современных артистов и джазменов, а также возможность сыграть партию шахмат с мастерами международного уровня. Chess & Jazz — это летние выходные в атмосфере культуры, стиля и вдохновляющего общения.

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