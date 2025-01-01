IV Московский джазовый фестиваль 2025

Где: Сад «Эрмитаж»

Когда: 9 - 15 июня

С 9 по 15 июня Москва примет один из крупнейших джазовых фестивалей в мире, объединив более тысячи музыкантов из России и других стран.

Концерты пройдут на лучших сценах столицы, включая парки, концертные залы и открытые городские пространства. Основной площадкой станет сад «Эрмитаж», где в течение пяти дней будут звучать джазовые импровизации, кросс-жанровые эксперименты и специальные программы от звёзд сцены.

Stereoleto 2025 в Москве

Где: Сад «Эрмитаж»

Когда: 21 июня

21 июня в саду «Эрмитаж» пройдёт московская версия фестиваля Stereoleto — особенное музыкальное событие, приуроченное ко дню рождения Виктора Цоя.

На сцене выступят группа «Кино», инди-проект «Диктофон» и коллектив «Хмыров», участники официального трибьюта «Мы вышли из Кино». Фестиваль станет не только праздником живой музыки, но и символичной данью уважения легенде русского рока.

Пикник Афиши 2025 в Москве Где: Музей-заповедник «Коломенское» Когда: 21 июня 21 июня в парке «Коломенское» состоится Пикник Афиши — один из главных летних фестивалей столицы. Фестиваль объединяет музыку, атмосферу городского отдыха и культурные активности под открытым небом. Гостей ждут выступления популярных артистов, зелёные лужайки, уличная еда и особая атмосфера, за которую этот день ежегодно ждут тысячи зрителей. Фестиваль Outline 2025 Где: Площадка фестиваля Outline Когда: 8 - 14 июля С 8 по 14 июля на берегу реки Дубна вновь пройдёт фестиваль электронной музыки Outline — независимое событие, ставшее знаковым для поклонников аудиовизуального искусства. В этом году фестиваль расширяется: больше сцен, новые пространства для отдыха и творчества, улучшенная инфраструктура. Outline остаётся не просто музыкальным событием, а культурным феноменом, который объединяет музыку, перформанс и современное искусство в едином живом пространстве.

Фестиваль Chess & Jazz 2025

Где: Сад «Эрмитаж»

Когда: 26 - 27 июля

26–27 июля в Саду «Эрмитаж» состоится шестой фестиваль Chess & Jazz — оригинальное сочетание джазовой музыки и интеллектуального досуга в центре Москвы.

Гостей ждёт насыщенная музыкальная программа с участием современных артистов и джазменов, а также возможность сыграть партию шахмат с мастерами международного уровня. Chess & Jazz — это летние выходные в атмосфере культуры, стиля и вдохновляющего общения.