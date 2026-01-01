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Моцарт «Реквием»
Киноафиша Моцарт «Реквием»

Моцарт «Реквием»

6+
Возраст 6+

О концерте

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
3 октября суббота
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 800 ₽
28 ноября суббота
22:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Рождественские чудеса и не только
6+
Классическая музыка

Рождественские чудеса и не только

13 декабря в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight
6+
Живая музыка Кавер

Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight

12 октября в 19:00 Колизей
от 3300 ₽
Джаз и рок-н-ролл с оркестром. Новогодний концерт
6+
Рок-н-ролл Джаз

Джаз и рок-н-ролл с оркестром. Новогодний концерт

26 декабря в 20:00 Космонавт
от 1900 ₽
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