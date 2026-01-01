Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна Несмеяна»
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Моцарт «Реквием»
Моцарт «Реквием»
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте
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В других городах
Октябрь
Ноябрь
3 октября
суббота
19:00
Яани Кирик
Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
Купить билеты
от 800 ₽
28 ноября
суббота
22:00
Яани Кирик
Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
Купить билеты
от 1000 ₽
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Рождественские чудеса и не только
13 декабря в 15:00
Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
6+
Живая музыка
Кавер
Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight
12 октября в 19:00
Колизей
от 3300 ₽
6+
Рок-н-ролл
Джаз
Джаз и рок-н-ролл с оркестром. Новогодний концерт
26 декабря в 20:00
Космонавт
от 1900 ₽
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