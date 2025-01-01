3 классных концерта от звёзд эстрады

Леонид Агутин

Один из главных российских музыкантов, талант, мэсик и краш. Талантливый композитор, поэт и певец, который интересен всем возрастам и музыкальным вкусам. Не зря его можно увидеть и в «Голосе», и в Lab с Антоном Беляевым. Поэтому на вопрос: «На какой концерт сходить?», говорим: «На Агутина».

Певец пользуется большим уважением и признанием, как у российской, так и у международной публики. Его концерты всегда проходят при аншлаге, песни становятся хитами, альбомы попадают в премии как в России, так и за рубежом. Но мы его любим не за пафос и награды, а за искренние песни, приятный голос и трогательную музыку, такую простую и понятную.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев снова выступит со своим концертным шоу «Я не боюсь». Программа впервые была показана публике осенью 2022 года, с тех пор Лазарев показал его более 130 раз, и всё ещё собирает полные залы. Вас ждёт не просто музыкальный концерт, но целая театральная постановка с перемещением декораций, световым и звуковым оформлением, яркими спецэффектами. Прозвучат как главные хиты артиста, так и свежие композиции.

Концертное шоу «Я не боюсь» было признано лучшим сольным концертным шоу по версии телеканала RU.TV. Поэтому стоит сходить как минимум для того, что узнать, каким ещё может быть концерт русской эстрады.

Александр Иванов и группа «Рондо»

Группа с крайне интересной историей. В конце 1980-х годов география концертных выступлений группы была очень широкой. Они дали более 10 концертов на Аляске (США), записали альбом «Рондо в Японии» по итогам выступлений в Осаке и Токио. Также группа выступала на множестве европейских фестивалей и в клубах. С годами они сохранили главное ― качество звука и зрелищность.

Концерт для тех, кто хочет послушать настоящий русский рок, который поют мужчины, а не сладкие столичные мальчики. Брутальный вокал, трогающие песни и полная отдача всей группы. Готовьтесь подпевать песням «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень».