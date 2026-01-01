Спектакль «Весы» Евгения Гришковца

«Весы» – пьеса Евгения Гришковца, рассказывающая о мужчинах, объединённых общим страхом и волнением. В течение ночи в приёмном отделении больницы они ожидают рождения своих детей, размышляя о завтрашнем дне и своём будущем. Это история о чувствительных, но при этом обычных земных мужчинах, которые переживают уникальные моменты своей жизни.

По словам автора, в этой пьесе «все люди хорошие». Гришковец уверен, что человек, ожидающий своего ребёнка в роддоме, не может быть плохим. Он лично взялся за постановку, так как не решился доверить судьбу своих героев чужим рукам. «Весы» – это его взгляд на важнейшие человеческие переживания, и Гришковец хочет передать их через игру актёров с максимальной точностью.

О главных героях

Персонажи «Весов» – обычные мужчины, но именно в их волнующий момент жизни кроется особая значимость. Гришковец знает, о чём говорит, ведь ему хорошо известны переживания, которые испытывают его герои. Спектакль создан для того, чтобы зритель мог сопереживать вместе с ними, ощутив всю важность происходящего на сцене.

Приглашаем вас стать свидетелями непередаваемой атмосферы ночи ожидания.