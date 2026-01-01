Оповещения от Киноафиши
Дневник писателя
Киноафиша Дневник писателя

Спектакль Дневник писателя

16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль по мотивам Достоевского

Безжалостно красивый Петербург и семь историй о человеческих судьбах – такова основа спектакля режиссера Аси Князевой, построенного на материалах «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского. «Что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности?» – вопрошает Достоевский, словно исчезая за углом дома на Невском проспекте.

В этом спектакле зрители отправляются за Федором Михайловичем по зимнему Петербургу. Они сталкиваются с разными персонажами: девочка Саша, которая решила «в школу больше не ходить» и не возвращаться домой; дочь эмигранта, решившая предпринять длинное путешествие; маленький мальчик, заглядывающий в окна домов перед Рождеством, где его ждёт тепло, ёлка и музыка.

Каждая история становится лишь очередным напоминанием о том, что действительность может быть полна неожиданностей и сюрпризов. В спектакле «Дневник писателя» зрители смогут осознать и пережить всю глубину жизни – от ужаса до красоты, в каждую ноту, в каждую историю.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставляет сердце трепетать и приглашает вас заглянуть внутрь себя!

Режиссер
Ася Князева
В ролях
Софья Игрушкина
Антон Власов
Тамара Лаврик
Анна Карабаева
Полина Утукина

Купить билет на спектакль Дневник писателя

Помощь с билетами
Март
Апрель
25 марта среда
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽
27 апреля понедельник
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1500 ₽

Фотографии

Дневник писателя Дневник писателя Дневник писателя Дневник писателя Дневник писателя Дневник писателя Дневник писателя

