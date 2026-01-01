Спектакль Дневник писателя

Спектакль по мотивам Достоевского

Безжалостно красивый Петербург и семь историй о человеческих судьбах – такова основа спектакля режиссера Аси Князевой, построенного на материалах «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского. «Что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности?» – вопрошает Достоевский, словно исчезая за углом дома на Невском проспекте.

В этом спектакле зрители отправляются за Федором Михайловичем по зимнему Петербургу. Они сталкиваются с разными персонажами: девочка Саша, которая решила «в школу больше не ходить» и не возвращаться домой; дочь эмигранта, решившая предпринять длинное путешествие; маленький мальчик, заглядывающий в окна домов перед Рождеством, где его ждёт тепло, ёлка и музыка.

Каждая история становится лишь очередным напоминанием о том, что действительность может быть полна неожиданностей и сюрпризов. В спектакле «Дневник писателя» зрители смогут осознать и пережить всю глубину жизни – от ужаса до красоты, в каждую ноту, в каждую историю.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставляет сердце трепетать и приглашает вас заглянуть внутрь себя!