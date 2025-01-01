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Весельчак
Билеты от 1000₽
Киноафиша Весельчак

Спектакль Весельчак

Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 6+
Режиссер Зита Бадалян
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Кукольная сказка о Принцессе и Башмачнике

Кукольный спектакль «Весельчак» поставлен по мотивам одного из сильнейших произведений армянского классика конца 19 — начала 20 века, гордости армянского народа, всеми любимого Ованеса Туманяна. Постановка приурочена к 155-летию со дня рождения автора.

Национальный колорит и армянская мудрость
Спектакль пронизан национальным колоритом: традициями, обычаями, бытом и нравами, народной армянской мудростью. Всё это сопровождается этнической армянской музыкой, яркими национальными песнями и танцами, неиссякаемым армянским юмором и национальным духом.

Сказка о Принцессе и башмачнике
«В некотором царстве, в некотором государстве, за высокими горами жили-были Царь с Царицей, и была у них единственная дочка. И всё бы хорошо, но юная Принцесса была грустной, никто и ничто её не радовало, хотя она жила в роскошном замке. Тем временем в бедной лачуге жил башмачник. И не было у него ничего за душой, а повод для веселья он всегда находил. Но судьба готовит ему серьезное испытание» — так Бабушка-Рассказушка начинает свой рассказ, погружая зрителей в сказочную атмосферу спектакля.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
16:00 от 1000 ₽

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