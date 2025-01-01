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Венеция в снегу
Билеты от 2000₽
Киноафиша Венеция в снегу

Спектакль Венеция в снегу

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Французская комедия о любви и романтике

Все начинается с неожиданной встречи двух старых друзей — Пьера и Кристофа, которые решают устроить вечер вчетвером, пригласив своих подружек. Однако веселье не начинается, как ожидалось. Патрисия, девушка Кристофа, неожиданно злитась, замкнулась в себе и отказывалась общаться, а Пьер с Натали наслаждаются своими отношениями, постоянно целуясь. Когда Пьер решает, что Патрисия — иностранка, начинается комедия недоразумений.

С каждым шагом Патрисия углубляется в роль «иностранки», а Кристоф, чтобы не раскрыть тайну, подыгрывает ей. Ситуация становится все более запутанной, а атмосфера спектакля приобретает черты легкой французской комедии. В итоге клубок лжи продолжает раскручиваться, создавая феерию веселых моментов и неожиданных поворотов.

Основные темы спектакля

«Венеция в снегу» — это постановка о любви, женственности и мужественности, о том, как важна искренность и способность быть собой. Спектакль вдохновляет на возвращение к старой романтике, когда для того, чтобы выразить свои чувства, не нужно скрываться за экранами телефонов и мессенджеров. Это история о том, как важно проявлять заботу, не стесняясь делать милые глупости, как влезть в окно к любимой, носить ей цветы и шептать ласковые слова.

Режиссерская идея

Как отмечает режиссер Татьяна Морозова, спектакль сочетает в себе глубокую философию и легкость французской комедии, психологию отношений и тонкую иронию. Она стремится, чтобы каждый зритель нашел в спектакле что-то особенное, узнал себя и пережил множество эмоций, раскрывая для себя новые смыслы и ценности.

Режиссер
Татьяна Морозова
В ролях
Анфиса Ломакина
Денис Кутузов
Алена Фалалеева
Сергей Иванюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 2000 ₽
7 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Венеция в снегу Венеция в снегу Венеция в снегу Венеция в снегу Венеция в снегу Венеция в снегу Венеция в снегу Венеция в снегу Венеция в снегу Венеция в снегу Венеция в снегу

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