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Безымянная звезда
Билеты от 1500₽
Киноафиша Безымянная звезда

Спектакль Безымянная звезда

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Постановка Александра Огарева по пьесе Иосифа Гехтера

Пьеса «Безымянная звезда», написанная Иосифом Гехтером в 1942 году, погружает зрителей в мир сложных человеческих чувств и философских размышлений. Гехтер, живший в гетто и носивший желтую звезду, создал эту грустную сказку для взрослых о вспыхнувшей любви и ее невозможности. Однако печаль пьесы не окрашивается в мелодраматические тона; в ней можно найти притчу о посвященных, обладающих знанием о неочевидных истинах.

Сюжет и персонажи

Главная героиня, Мона, становится частью этого таинственного мира, не подозревая о невидимых тайнах бытия. Ее посвящение приносит радость встреч с сокрытым, но также и трагический выбор между двумя возможными путями — горизонтальным и вертикальным. Эти размышления перекликаются с идеями румынского автора Михая Себастьяна, писавшего под псевдонимом.

Команда спектакля

Режиссер Александр Огарев отмечает, что работа над спектаклем проходила в дружной атмосфере: «У нас была замечательная команда. В первый раз я работал с художником Виктором Шилькротом и художником по костюмам Ирэной Белоусовой. Они — опытные и талантливые профессионалы». Виктор предложил лаконичный подход, который подчеркивает образ тайны, создавая пространство, полное скрытых смыслов.

Музыка и хореография

Световое оформление спектакля — заслуга Тараса Михалевского, который создал уникальную атмосферу, сочетающую лиричность и романтику. «С Львом Шелиспанским мы работаем второй раз после «Дачников». Он — интересный молодой хореограф с уникальным стилем», — добавляет Огарев.

Впервые в проекте участвует музыкальный руководитель Дмитрий Чадов, чья внимательность и трепетный подход помогли создать выразительную музыкальную ткань спектакля. Это сотрудничество обещает стать настоящим открытием для зрителей.

Не упустите возможность увидеть «Безымянную звезду» — спектакль, который затрагивает глубокие темы любви, выбора и человеческой судьбы.

Режиссер
Александр Огарев
В ролях
Александра Лахтюхова
Евгений Поляков
Кирилл Федоров
Евгения Козина
Николай Гонтар

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽
15 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда

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