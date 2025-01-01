Меню
Сын
Билеты от 500₽
Киноафиша Сын

Спектакль Сын

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Режиссер Георгий Сурков
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Премьера спектакля "Сын" по Флориану Зеллеру в Театре Ермоловой

Вниманию театральных зрителей представляем премьеру спектакля «Сын», созданного по пьесе знаменитого французского драматурга Флориана Зеллера. Это произведение уже успело завоевать высокие оценки критиков и зрителей по всему миру.

Команда постановки

Спектакль создан под руководством талантливого режиссёра Георгия Суркова. Художник-постановщик Надя Скоморохова отвечает за визуальное оформление, а композитор Вячеслав Жуков создал оригинальную музыку, которая подчеркнёт атмосферу произведения.

Также в команде находятся художник-технолог Фёдор Мизюков и художник по свету Владимир Коваленко. Помогают в работе заслуженный работник культуры России Татьяна Фокина и Ольга Кочергина.

Партнёрства и создание спектакля

Пьеса «Сын» представлена при поддержке Агентств «Независимый театральный проект» из Москвы и «Agence Drama» из Парижа. Это сотрудничество придаёт спектаклю международный колорит, объединяя разные театральные традиции.

Ждём вас на премьере! Откройте для себя захватывающий мир современного театра и уникальные идейные поиски, которые поднимает «Сын». Это произведение заставит вас задуматься о важных вопросах семейных связей и человеческих чувств.

Купить билет на спектакль Сын

Январь
24 января суббота
19:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 500 ₽
25 января воскресенье
19:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 500 ₽

