Спектакль Сын

Премьера спектакля "Сын" по Флориану Зеллеру в Театре Ермоловой

Вниманию театральных зрителей представляем премьеру спектакля «Сын», созданного по пьесе знаменитого французского драматурга Флориана Зеллера. Это произведение уже успело завоевать высокие оценки критиков и зрителей по всему миру.

Команда постановки

Спектакль создан под руководством талантливого режиссёра Георгия Суркова. Художник-постановщик Надя Скоморохова отвечает за визуальное оформление, а композитор Вячеслав Жуков создал оригинальную музыку, которая подчеркнёт атмосферу произведения.

Также в команде находятся художник-технолог Фёдор Мизюков и художник по свету Владимир Коваленко. Помогают в работе заслуженный работник культуры России Татьяна Фокина и Ольга Кочергина.

Партнёрства и создание спектакля

Пьеса «Сын» представлена при поддержке Агентств «Независимый театральный проект» из Москвы и «Agence Drama» из Парижа. Это сотрудничество придаёт спектаклю международный колорит, объединяя разные театральные традиции.

Ждём вас на премьере! Откройте для себя захватывающий мир современного театра и уникальные идейные поиски, которые поднимает «Сын». Это произведение заставит вас задуматься о важных вопросах семейных связей и человеческих чувств.