Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лодочник
Билеты от 2500₽
Киноафиша Лодочник

Спектакль Лодочник

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Фантастическая сказка для взрослых по пьесе Анны Яблонской в театре Et Cetera

«Лодочник» — это уникальная фантастическая история, которая сочетает в себе элементы сказки и комедии. Однако под легким юмором скрываются серьезные темы, которые заставляют задуматься. Как говорится, «все глупости на свете делаются с умным выражением лица», и именно это станет центральной темой нашего спектакля.

Мужской взгляд на женские проблемы

Немногочисленная команда молодых артистов решилась на смелый эксперимент: они сыграют все роли в спектакле, включая роль режиссера и художника. Цель — высказать свой мужской взгляд на актуальные женские проблемы и научить зрителей, как избавиться от страхов и предрассудков. Этот подход обещает быть не только увлекательным, но и поучительным.

Живая музыка для атмосферы

Действие спектакля будет сопровождаться живой музыкой, которую исполнит оркестр «Папоротник». Это добавит уникальности и создаст неповторимую атмосферу, погружая зрителей в мир «Лодочника». Музыка станет важным элементом повествования и поможет подчеркнуть эмоции персонажей.

Не упустите возможность

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который заставит вас смеяться и задумываться одновременно. «Лодочник» — это не только развлечение, но и возможность взглянуть на привычные вещи с новой стороны. Мы ждем вас!

Режиссер
Иван Косичкин
В ролях
Артем Блинов
Федор Бавтриков
Евгений Токарев
Федор Урекин
Евгений Тихомиров

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 2500 ₽
14 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

16+
Комедия Музыка
Любовь и голуби
9 августа в 19:00 Театр Эстрады
от 600 ₽
Травиата
16+
Опера Мелодрама Драма
Травиата
18 октября в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 2200 ₽
Подруги
16+
Драма
Подруги
7 октября в 19:10 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше