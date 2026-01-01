Спектакль Великий Гэтсби

Постановка
Красный факел 18+
Возраст 18+

О спектакле

Великий Гэтсби на сцене «Красного факела»

Самое знаковое произведение «эпохи джаза», роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который стал символом американской культуры, теперь оживает на сцене театра «Красный факел». «Великий Гэтсби» — это не просто история о богатстве и роскоши, но глубоко пронизанный трагизмом рассказ о стремлениях и разочарованиях.

Сюжетная линия

Главный герой, Джей Гэтсби — таинственный миллионер и завсегдаятель уличных вечеринок. За блестящими забавами скрывается его истинная цель: вернуть любовь Дэйзи, женщину, которая выбрала комфорт и богатство, оставив его в прошлом. В этой стремительной гонке за своей мечтой Гэтсби становится жертвой собственных иллюзий.

Почему стоит увидеть спектакль?

Этот спектакль — хорошая возможность не только насладиться мастерством актеров, но и увидеть, как классическая литература может быть интерпретирована на современном сценическом языке. Оставайтесь внимательны к деталям — каждое движение, каждый световой эффект на сцене имеют особое значение.

«Великий Гэтсби» привлекает своей актуальностью и вечными темами о любви, утрате и поиске счастья. Присоединяйтесь к зрителям, которые уже оценили эту адаптацию романа, и погрузитесь в атмосферу «эпохи джаза» прямо сейчас!

Июнь
5 июня пятница
18:30
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 2500 ₽
6 июня суббота
18:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 3000 ₽
16 июня вторник
18:30
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 2500 ₽

