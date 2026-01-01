Детский спектакль «Пряничный домик» в Новосибирском театре «Глобус»

Спектакль «Пряничный домик» основан на мотивах сказок братьев Гримм. Действие разворачивается в волшебном лесу, населённом сказочными персонажами. Режиссер Наталья Анастасева, известная своим творчеством в театре «Глобус» в Новосибирске, представляет зрителям удивительное шоу.

Сюжет спектакля

В спектакле Ганс, открыв волшебный сундук своих дядюшек — братьев Гримм, неожиданно выпускает на волю все сказки, которые мигом разлетаются по свету. Это шалость становится началом захватывающего приключения, полного опасностей и неожиданных встреч. Ганс и его сестра Грета отправляются в страну, где живут Бременские музыканты, Храбрый Портняжка, Мальчик-с-пальчик, Великан, Разбойники и Золотой гусь.

Сколько увлекательных приключений ждёт их на пути! Особенно запомнится зрителям момент с горшочком, утопившим городок Бремен в сладкой каше. Дорога приведёт героев к Ведьме и её Пряничному домику, сверкающему сахарной глазурью и карамелью.

В конце путешествия поднимется вопрос: можно ли вернуть исчезнувшие сказки или каждый из нас является творцом своей собственный истории чудес? Спектакль «Пряничный домик» — это возможность узнать ответ на этот вопрос вместе с героями и насладиться магией театра.

Спектакль для всей семьи

Это мероприятие станет настоящим подарком для семей с детьми, поскольку сюжет интересен как малышам от 3 до 11 лет, так и взрослым, желающим вернуться в атмосферу своего детства. Здесь каждый сможет насладиться волшебством театра и сказок.