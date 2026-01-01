Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пряничный домик
Киноафиша Пряничный домик

Спектакль Пряничный домик

Постановка
Глобус 6+
Возраст 6+

О спектакле

Детский спектакль «Пряничный домик» в Новосибирском театре «Глобус»

Спектакль «Пряничный домик» основан на мотивах сказок братьев Гримм. Действие разворачивается в волшебном лесу, населённом сказочными персонажами. Режиссер Наталья Анастасева, известная своим творчеством в театре «Глобус» в Новосибирске, представляет зрителям удивительное шоу.

Сюжет спектакля

В спектакле Ганс, открыв волшебный сундук своих дядюшек — братьев Гримм, неожиданно выпускает на волю все сказки, которые мигом разлетаются по свету. Это шалость становится началом захватывающего приключения, полного опасностей и неожиданных встреч. Ганс и его сестра Грета отправляются в страну, где живут Бременские музыканты, Храбрый Портняжка, Мальчик-с-пальчик, Великан, Разбойники и Золотой гусь.

Сколько увлекательных приключений ждёт их на пути! Особенно запомнится зрителям момент с горшочком, утопившим городок Бремен в сладкой каше. Дорога приведёт героев к Ведьме и её Пряничному домику, сверкающему сахарной глазурью и карамелью.

В конце путешествия поднимется вопрос: можно ли вернуть исчезнувшие сказки или каждый из нас является творцом своей собственный истории чудес? Спектакль «Пряничный домик» — это возможность узнать ответ на этот вопрос вместе с героями и насладиться магией театра.

Спектакль для всей семьи

Это мероприятие станет настоящим подарком для семей с детьми, поскольку сюжет интересен как малышам от 3 до 11 лет, так и взрослым, желающим вернуться в атмосферу своего детства. Здесь каждый сможет насладиться волшебством театра и сказок.

Купить билет на спектакль Пряничный домик

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
10 апреля пятница
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽
11 апреля суббота
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽

Фотографии

Пряничный домик Пряничный домик Пряничный домик Пряничный домик Пряничный домик Пряничный домик Пряничный домик Пряничный домик

В ближайшие дни

Бесы
18+
Премьера Драма
Бесы
25 апреля в 18:00 Красный факел
от 500 ₽
Мария Меженная
12+
Творческий вечер
Мария Меженная
5 марта в 19:00 КК им. Маяковского
от 1200 ₽
Раздражение
18+
Драма
Раздражение
20 марта в 19:00 Красный факел
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше