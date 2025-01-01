Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отрочество
Киноафиша Отрочество

Спектакль Отрочество

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Современное переосмысление Толстого в театре «Глобус»

Театр «Глобус» представляет вторую часть трилогии Льва Николаевича Толстого, написанную в середине девятнадцатого века. Эта постановка привносит новое дыхание в знаменитую классику, предлагая зрителям современную интерпретацию.

История о взрослении

Главный герой — тринадцатилетний Николенька Иртеньев, который сталкивается с суровыми реалиями жизни. Сиротство, переезд в Москву, холодное отношение отца, первая любовь и предательство — всё это заставляет его взглянуть на мир по-новому. Вокруг него рассыпается всё, во что он когда-то верил, и он вынужден разработать свои «правила жизни», где главной задачей становится противостояние лжи.

Актуальные вопросы

Как остаться верным себе, когда мир вокруг рушится? Как предотвратить распад семейных отношений после столкновения с горем? Эта история взросления заставляет задуматься о том, что проблемы знакомы каждому из нас и могут возникнуть в любом возрасте.

Для театральной аудитории

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубоко философскую историю на сцене. Спектакль будет интересен не только тем, кто знаком с оригинальным произведением Толстого, но и тем, кто ценит актуальные темы человеческих отношений и внутренней силы.

Купить билет на спектакль Отрочество

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
6 января вторник
17:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
31 января суббота
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
25 февраля среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽

В ближайшие дни

Карлсон, который живет на крыше
0+
Музыка Детский
Карлсон, который живет на крыше
27 декабря в 12:00 Музыкальный театр
Билеты
Кошкин дом
0+
Детский
Кошкин дом
29 января в 18:30 Глобус
от 500 ₽
Путешествие в ледяное царство
6+
Детские елки Детский
Путешествие в ледяное царство
6 января в 16:00 Новосибирский дом актера
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше