Спектакль Отрочество

Современное переосмысление Толстого в театре «Глобус»

Театр «Глобус» представляет вторую часть трилогии Льва Николаевича Толстого, написанную в середине девятнадцатого века. Эта постановка привносит новое дыхание в знаменитую классику, предлагая зрителям современную интерпретацию.

История о взрослении

Главный герой — тринадцатилетний Николенька Иртеньев, который сталкивается с суровыми реалиями жизни. Сиротство, переезд в Москву, холодное отношение отца, первая любовь и предательство — всё это заставляет его взглянуть на мир по-новому. Вокруг него рассыпается всё, во что он когда-то верил, и он вынужден разработать свои «правила жизни», где главной задачей становится противостояние лжи.

Актуальные вопросы

Как остаться верным себе, когда мир вокруг рушится? Как предотвратить распад семейных отношений после столкновения с горем? Эта история взросления заставляет задуматься о том, что проблемы знакомы каждому из нас и могут возникнуть в любом возрасте.

Для театральной аудитории

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубоко философскую историю на сцене. Спектакль будет интересен не только тем, кто знаком с оригинальным произведением Толстого, но и тем, кто ценит актуальные темы человеческих отношений и внутренней силы.