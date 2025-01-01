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Великий человек
Киноафиша Великий человек

Спектакль Великий человек

Постановка
Новый театр 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая драма о ценностях и предательстве на сцене Нового воронежского театра

Приглашаем вас на спектакль, который погружает в мир человеческих отношений и заставляет задуматься о подлинных ценностях. Сюжет рассказывает о том, как стремление к поверхностному и мимолетному может привести к потере самого важного — человеческой жизни и близких отношений.

Сюжет и темы

Спектакль исследует сложные моральные дилеммы: что заставляет одного человека предавать, а другого — спасать жизни? Как часто мы не замечаем, что происходит с нашими близкими? Эта драма ставит перед зрителями важные вопросы, заставляя их задуматься о том, что действительно имеет значение.

Интересные факты

Этот спектакль является не только художественным, но и социальным проектом. Его создатели работают в тесном сотрудничестве с психологами, чтобы глубже понять мотивы персонажей и достоверно передать внутренние конфликты. Кроме того, после некоторых показов планируются обсуждения с актерами и создателями, что позволит зрителям поделиться своими мыслями и переживаниями.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогающую историю на сцене! Спектакль обещает стать важным событием в театральном сезоне и подарить зрителям множество эмоций и поводов для размышлений.

Режиссер
Виктория Шаламова
В ролях
Мария Фролова
Мария Конотоп
Олеся Галицына
Никита Шершнев
Антон Веклич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 24 августа
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽

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